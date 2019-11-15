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年底公告水污管制區 污染鳳山溪中上游重罰

最新更新：2019/11/15 17:41

（中央社記者陳朝福高雄15日電）高雄鳳山溪中上游將劃定為水污染管制區預定今年底公告，如有污染水體行為，將依水污染防治法開罰，罰則最重可達新台幣300萬元，電鍍等列管事業單位最高罰則2000萬元。

高雄市環保局環境稽查科長林燦銘今天表示，鳳山溪中上游劃定為水污染管制區預定11月底至12月初公告。水污染管制區內業者皆須設置適當廢水處理設施，妥善處理廢水不得任意排放，經查獲除依法予以重罰，並移送檢警偵辦。

為維護鳳山溪流域水質，高雄市環保局已聯合空污、水污及廢棄物管理單位，連續針對鳳山溪上游事業進行專案聯合稽查，也針對例假日及夜間易遭違規排放廢污水時段加強巡查。

專案聯合稽查小組稽查對象包括皮革業、金屬表面處理業、電鍍業、屠宰業、食品製造業、印刷電路板製造業及塑膠製品製造業等高污染業，並運用縮時攝影機、無人空拍機等科學儀器蒐證，查核廢水設施運作、廢棄物及污泥貯存設施、廢棄物許可申報及實際存量等，避免事業廢水、廢棄物或空氣污染物未經妥善處理，流入鳳山溪造成污染。

經專案聯合稽查小組於9月來稽查，共稽查140多家次，查獲違反廢棄物清理法及水污染防治法相關規定共18家次，停工4家，共裁處逾330萬元。

林燦銘指出，違反廢棄物清理法罰則較水污染防治法輕，鳳山溪中上游劃定為水污染管制區後，只要有污染水體行為依水污法開罰，勿以身試法。（編輯：張銘坤）1081115

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