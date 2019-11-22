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羅東鎮國中小班班有冷氣 8000學童受惠

最新更新：2019/11/22 14:48

（中央社記者沈如峰宜蘭縣22日電）宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡今天說，為讓學生在夏天舒適上課、有冷氣吹，公所已編列新台幣4540萬元經費，明年3月時鎮內各國中小學校班班都將有冷氣機，約8000名學童受惠。

鎮公所上午在羅東鎮公正國小舉辦「班班有冷氣－羅東囝仔尚幸福」記者會。吳秋齡會中宣布，明年3月時，鎮內各國中小學校共330間教室，都將安裝完成各類型冷氣機。

吳秋齡說，羅東鎮各國中小學教室目前僅安裝電風扇，但每當夏季期間，學生在教室內上課時總是汗流浹背，降低學習意願。

吳秋齡表示，她上任後積極傾聽鎮內各校、教師及家長各方意見，經多次研商後，各校提出「班班有冷氣」的需求。公所廣納建言，再經各校及公所聘請專業電機技師進行現場會勘評估後，特別編列4540萬元經費希望滿足需求，並經鎮民代表會審議通過，預定明年3月時，鎮內各國中小學共有330間教室都將分別裝設不同類型冷氣機，未來可提供約8000名學生在炎炎夏日中享受有冷氣的舒適環境，提升學習成效。

鎮公所表示，未來冷氣收費標準，有的學校建議基於使用者付費原則，電費由班費支應，每人每月負擔約100元，經濟弱勢學生由家長會補助，但最後還是授權由各校自行決定。（編輯：張銘坤）1081122

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