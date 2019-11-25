平交道故障差點奪命 中市國民黨團要林佳龍道歉

台中市烏日區22日晚間發生平交道柵欄故障致小客車與自強號撞擊事件，台中市議會國民黨團25日舉行記者會，市議員吳瓊華（右4）、李中（左4）等人在會中要求林佳龍和台鐵應該道歉及究責。中央社記者郝雪卿攝 108年11月25日

（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市烏日區22日晚發生平交道柵欄故障致小客車與自強號撞擊事件，台中市議會國民黨團今天要求交通部長林佳龍和台鐵道歉及究責。

根據台鐵發布的新聞稿指出，22日晚上9時35分在烏日與成功站間的登寺巷三甲平交道發生自強號火車撞擊小客車意外，造成小客車毀損及林姓女駕駛多處受傷送醫，事故原因疑為平交道控制遮斷機、警報機的電纜第一、第二芯絕緣不良，造成平交道設備作用不正常。

國民黨台中市議會黨團上午召開記者會，市議員吳瓊華、李中、黃馨慧、張瀞分、陳文政、陳政顯、張廖乃綸等人在會中要求林佳龍和台鐵應該道歉及究責。李中說，林佳龍沒有為這次事件說過一句話，也未關心探視過傷患或家屬，只忙著拚選舉。

吳瓊華表示，車禍發生後，台鐵第一時間推托給女駕駛搶快肇事，由於林姓女駕駛是消防救護志工，她當晚前往醫院探視時，遇到鐵路警察局台中分局主管也來急診室，竟然語出驚人說，「跟火車撞到的存活的幾乎是很少大部分都是死亡，最近才發生3件死亡案例」，冷血無情，讓人不敢置信。

吳瓊華等人並提出3訴求，包括一、交通部必須立即道歉，提出懲處名單，並負責傷者醫藥費、後續復健費用、工作損失及精神慰問金。二、台鐵立即啟動台中境內平交道號誌使用情況調查，必須找第三方單位介入，並於3天內對市民說明，有故障要立即檢修。第三、大慶站往南的鐵路高架化，應該立即啟動興建，並且高架化要到成功站，別讓烏日鄉親活在「故障平交道」的恐懼中。（編輯：方沛清）1081125