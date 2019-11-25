高美濕地觀景平台遲未開放 中市府：招商中

高美濕地是知名觀光景點，台中市政府斥資新台幣3.6億元興建遊客中心體驗館，但2樓觀景平台遲未開放。台中市議員楊典忠25日表示，景觀平台不開放，成為蚊子館，實在太離譜了。（楊典忠提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年11月25日

（中央社記者郝雪卿台中25日電）高美濕地是知名觀光景點，台中市政府斥資新台幣3.6億元興建遊客中心體驗館去年啟用，但2樓觀景平台遲未開放。市府今天表示，2樓已委外招商中，預計明年春天可對外營運。

高美濕地的夕照美景被國外媒體譽為「一生必遊的景點」之一，吸引國內外遊客前來朝聖，台中市議員楊典忠今天在業務質詢中指出，高美濕地遊客中心體驗館於去年7月啟用，也闢建南、北兩座停車場，但是1年多來，遊客中心2樓觀景平台與咖啡廳卻一直未開放。

楊典忠認為，原本規劃2樓觀景平台可觀賞高美夕陽、風車及夜晚觀星，且這是市府辦理的促進民間投資參與公共建設投資案，雖然公共建設不全然以營利為目的，但是要發揮帶動高美濕地遊客參觀與消費活動，這麼美麗的景觀平台，結果市府竟然用來關蚊子，實在太離譜了。

台中市副市長令狐榮達表示，市府高美濕地跨局處工作小組比較著重交通問題改善，對於高美濕地遊客中心營運情形近日將前往了解。

建設局長陳大田說，高美濕地遊客中心目前OT委外經營管理，今年7月正式營運後，正進行強化1樓場館互動區、體驗區的設施；2樓部分，建設局也要求委外廠商儘快招商，接洽知名餐廳與咖啡廳，預計明年春天可以順利對外營運，未來一定會吸引更多觀光遊客。（編輯：黃世雅）1081125