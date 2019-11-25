屏東可可被盜用圖片 假冒名號賣中國巧克力

（中央社記者郭芷瑄屏東縣25日電）近期一頁式銷售網頁猖獗，詐騙案層出不窮，屏東可可近年在世界競賽中穿金戴銀打出了名號，被盜用圖片假冒名義銷售來自中國的冒牌巧克力，屏東縣政府呼籲民眾不要受騙。

縣府表示，近年屏東可可在世界比賽上屢獲佳績，成功接軌國際市場，不肖業者利用一頁式廣告，盜用可可農民照片及業者得獎圖片，假借名義銷售來自中國的冒牌巧克力商品，屏東縣業者目前受到侵害的有邱式咖啡巧克力、TC巧舖、喜樂可可及可可寶貝。

縣府表示，行政院農委會日前已針對農產品網路詐騙案將邀集各部會共同研商遭詐騙、侵權、消費糾紛等處理機制處理機制，也請民眾利用165反詐騙諮詢專線，檢舉不實廣告，共同守護屏東可可產業。

縣府表示，依據內政部警政署165全民防騙網所列出的一頁式廣告購物詐騙新特徵，詐騙網址怪異冷僻，非一般常見網域、標價下殺超優惠，活動倒數計時增加搶購意願、只有e-mail或臉書等通訊軟體作為客服工具、電子商務網站沒有申請網頁加密（SSL）憑證服務、特別強調免運費、採貨到付款方式及標榜7天鑑賞期。（編輯：黃世雅）1081125