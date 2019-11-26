恆春半島4鄉鎮明年納偏鄉加給 激勵公教

（中央社記者郭芷瑄屏東縣26日電）屏東縣政府今天新聞稿表示，恆春半島4鄉鎮納入偏遠地區加給適用範圍，預計明年元旦實施，為公教人員打了針強心劑；在地公教人員指出，受到政府重視，具有鼓勵作用。

屏東縣南北相距百公里，交通不便導致恆春半島地區公教人員流動率高，縣長潘孟安自上任以來積極爭取，將恆春半島地區納入地域加給表支給範圍。縣府表示，已獲得行政院支持，將枋山鄉、車城鄉、滿州鄉及恆春鎮等4鄉鎮納入，明年元旦起實施。

「將恆春半島納入地域加給，一直是上任至今的終極目標」，潘孟安表示，地域加給的實施不僅保障恆春半島地區公教人員權利，也進一步提升公家機關品質，未來也會透過各種方式，讓公教人員享有合理的待遇，並鼓勵更多人留在屏東。

縣府表示，為照顧偏鄉公教人員的權益，縣府民國104年訂定「恆春半島地區各機關學校補助員工交通費注意事項」，透過每個月最高補貼新台幣3000元交通費用方式，減緩公教人員負擔。

另外，縣府也在恆春、滿州、牡丹、枋寮、枋山及來義等鄉鎮興建教師集中宿舍，未來能提供近250位教職員使用，解決教職員住的問題，也希望提高公教人員留任意願。

「原來我們的聲音不曾被遺忘」恆春旅遊醫院護理長龔娟玉說，恆春就像陸地上的離島，離市區近百公里距離，光開車就得耗約2小時，讓有些同事就算憑藉著熱忱也難以支撐交通費、時間消耗，如今有偏遠地區加給協助，必能提升同仁留任意願。

恆春鎮陳姓國小校長表示，學校雖被教育部列為特偏學校，但一直沒有實質加給，全校老師全部來自外地，多數老師在任教期限到，多因家庭等因素調動，少數老師願意久留，如今有了偏遠加給，至少讓老師們覺得有受到政府重視和鼓勵。

陳姓校長表示，恆春半島的孩子非常需要照顧，不少老師都用心在照顧學生，也希望政府能像老師們照顧學生般，照顧偏遠地區公教人員。

1名在地人事主管則說，恆春地區外地公教人員占了逾7成，加薪誘因，仍難敵與都會有大段落差的生活機能、醫療、教育和遠距交通等現實問題。（編輯：孫承武）1081126