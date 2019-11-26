台南耶誕跨年系列活動 盼市民歡樂一個月

（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南市政府今天舉行「2020台南好young耶誕跨年系列活動」記者會，由市長黃偉哲宣布一改過去單場大型跨年活動型態，從12月1日起推出5場系列活動，盼讓不同年齡層的市民參與。

黃偉哲在記者會中背起耶誕老人的紅色袋子，從袋子裡一一拿出參與台南市耶誕跨年表演的藝人與團體圖板，並掛在一旁的耶誕樹上，名單包括炎亞綸、畢書盡等超人氣歌手，還有兩個知名的韓國表演團體Astro、(G)I-DLE。

黃偉哲致詞時表示，台南市在資源與預算有限的情況下，顛覆以往單一場大型跨年晚會的型態，規劃適合各年齡層的一整個月活動，並把活動分別辦在原來的台南縣區與府城區。此次還邀請參與演出的藝人參加公益活動，為社福團體爭取更多關注與資源。

黃偉哲說，耶誕跨年系列活動首先登場的是12月1日在南紡購物中心舉辦的「點亮府城音樂盛會」，邀請享譽國際的荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯（Martin Hurke ns）到台南開唱。12月14日在佳里蕭壠文化園區的耶誕市集與親子音樂劇場，邀請如果兒童劇團演出「媽媽咪噢」。

他說，12月21日、28日兩天，在市府永華市政中心西側廣場安排眾星雲集的大型晚會，邀請國內外藝人登台演出。

台南市政府指出，12月31日傍晚起，在台南市美術館2館四周，將有在地表演團體、藝術市集及街頭藝人等跟著市民一起許願倒數，邁向2020。

黃偉哲表示，活動臉書粉絲專頁昨天深夜僅公布偶像們模糊的背影，到今天下午已吸引超過10萬次瀏覽，可見偶像們魅力無窮，可望為台南帶來龐大商機。（編輯：謝雅竹）1081126