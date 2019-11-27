蔡總統簽名證婚 莊競程掃街空檔登記結婚

民進黨台中市第5選區（北北屯區）立委參選人莊競程（右）因為忙於選舉而遲未與妻子方心慧（左）完成結婚登記，日前特別請總統蔡英文（中）在結婚證書簽名擔任證人。（莊競程競選總部提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年11月27日

（中央社記者郝雪卿台中27日電）民進黨台中市立委參選人莊競程已辦完結婚喜宴，因忙於選舉而遲未完成結婚登記，他日前特別請總統蔡英文在結婚證書簽名擔任證人，今天利用掃街拜票空檔到戶政事務所完成登記。

台中市第5選區立委（北、北屯區）這次有9人登記參選，競爭激烈，擔任交大助理教授的莊競程與妻子方心慧，原本想利用暑假期間完成結婚登記後到國外度蜜月，結果被民進黨徵召參選立委，結婚登記也因而延宕。

蔡總統剛好24日到台中市參加競選總部成立大會，莊競程把握與蔡總統見面機會，請總統與交通部長林佳龍在結婚證書上簽名擔任證人，今天利用掃街拜票的空檔，帶著結婚證書與一大束玫瑰花前往北屯區戶政事務所辦理結婚登記。

莊競程表示，他和太太是在台中榮總的高齡醫學中心認識，當時太太擔任老年失智及憂鬱症的心理評估師，他則是在進行大腦檢測的研究，兩人交往1年後就結婚了，老婆打算生3個小孩，但是沒想到辦完喜宴後不久他就投入選舉。

莊競程指出，一般的婚假都是規劃度蜜月，但是因為現在正值選舉期間，因此他們結婚登記完後，就決定將蜜月假期在北北屯度過，兩人會走遍北北屯的大街小巷來度過蜜月。

方心慧表示，先生是一個很有耐心及毅力的人才，在專業及待人處事上都讓她很佩服，她知道選舉非常辛苦，因此她也願意陪伴先生，同時用他們的蜜月假期一起投入選舉，走遍北北屯區大街小巷，也陪先生一起追求守護健康及守護台灣的理念。（編輯：謝雅竹）1081127