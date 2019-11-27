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消防員抓蛇不慎遭咬 基隆市府：109年委外抓蛇

最新更新：2019/11/27 18:41
基隆市消防局27日獲報，在正濱路一間民宿廁所附近發現有蛇出沒，中正消防分隊兩名隊員趕抵現場，其中一人開門時，一條蛇不偏不倚掉在他右手並咬了一口，另一人立刻將蛇抓進籠內，並確認為龜殼花，所幸遭咬消防員在送醫注射血清後，已無生命危險。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真　108年11月27日
基隆市消防局27日獲報，在正濱路一間民宿廁所附近發現有蛇出沒，中正消防分隊兩名隊員趕抵現場，其中一人開門時，一條蛇不偏不倚掉在他右手並咬了一口，另一人立刻將蛇抓進籠內，並確認為龜殼花，所幸遭咬消防員在送醫注射血清後，已無生命危險。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真　108年11月27日

（中央社記者王朝鈺基隆市27日電）基隆一名消防員今天出勤抓蛇時不慎遭蛇咬傷，所幸送醫注射血清後沒有生命危險。市府表示，捕蜂、抓蛇案件預計明年上半年委外，但晚間10時到隔天上午8時仍由消防局協助。

基隆市消防局今天中午接獲通報，正濱路一間民宿廁所附近發現蛇出沒，中正消防分隊盧姓和曾姓隊員趕抵現場後，曾姓消防員戴上手套、手持捕蛇夾在後，前方的盧姓消防員打開廁所門時，門後岩壁一條約1公尺長的蛇不偏不倚墜落到盧姓消防員右手，朝他咬了一口。

曾姓消防員見狀立刻以捕蛇夾將蛇抓進籠內，並確認為龜殼花，盧姓消防員經送醫注射血清後，所幸沒有生命危險，現正留院觀察。

市府產業發展處技正周淑慧向中央社記者表示，配合中央政策，「捕蜂抓蛇為民服務案件」部分業務將由消防局移轉到產發處農漁管理科，不過，從晚間10時到隔天上午8時仍由消防局協助，其餘時段將由開口契約廠商負責。

周淑慧指出，根據統計，基隆市去年一整年捕蜂案件共有1681件，抓蛇則有921件，今年截至10月底為止，捕蜂1124件、抓蛇830件。

她表示，產發處明年除編列新台幣250萬元預算外，並積極向行政院農業委員會爭取200萬元，預計共有450萬元經費，如果順利，明年上半年就可完成委外作業。（編輯：李錫璋）1081127

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