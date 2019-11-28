募集二手相機送偏鄉小學 記錄山巒動人故事

新竹知名飯店業者今年攜手攝影博覽會Wonder Foto Day，28日起為尖石鄉孩子募集二手相機，2020年並將導入專業攝影師資，盼替偏鄉學童打開五感體驗。左4為飯店執行長劉純芳。中央社記者郭宣彣攝 108年11月28日

（中央社記者郭宣彣新竹縣28日電）新竹豐邑喜來登與攝影博覽會Wonder Foto Day今天辦耶誕公益活動點燈儀式，新竹縣長楊文科到場參加，他說，邀民眾將家中二手相機捐出，讓孩子學攝影，記錄山巒裡動人故事。

喜來登執行長劉純芳表示，這次辦理「二手相機募集」活動，會把所匯集的二手相機送往尖石鄉「秀巒國小」，也將導入專業攝影師資，教導學生打開五感體驗，用相機鏡頭捕捉家鄉之美。

劉純芳表示，攝影師也會親自帶著孩子走訪山間，記錄生活，培養孩子攝影藝術概念。未來也將推出「攝影互動展覽成果展」，與大家分享山巒的美，以及孩子眼中的創意世界。

秀巒國小校長蔡汶錡說，感謝各界公益協助，帶給孩子感受到除有傳統課程外的訓練，也能學習攝影等美感課程，為孩子培養「軟實力」，也在課程中，學習攝影的專業能力，透過相機成為孩子們記錄生活的媒介，用照片、影片來為家鄉說故事。

Wonder Foto Day創辦人房彥文表示，攝影是種觀點的轉換，明年在秀巒國小的攝影教學課程，會帶入攝影拍攝基礎訓練，以及創意拍攝等教學，讓學童學習新視野、新角度，再現家鄉之美。

楊文科肯定，秀巒國小共有104名學生，多為泰雅族，此次活動將讓秀巒國小孩子將家鄉優美風景拍下，記錄家鄉尖石特色，是很有意義的活動。（編輯：黃世雅）1081128