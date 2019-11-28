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慈科大長照據點再升級 增量測儀器把關長輩健康

最新更新：2019/11/28 17:01
花蓮慈濟科技大學斥資打造「健康管理樂活實作中心」，共有15項生理量測儀器，未來計畫開放社區居民收費使用，盼營造社區健康小站，讓阿公、阿嬤們能隨時掌握自身健康狀況。（花蓮慈濟科大提供）中央社記者張祈花蓮傳真　108年11月28日
花蓮慈濟科技大學斥資打造「健康管理樂活實作中心」，共有15項生理量測儀器，未來計畫開放社區居民收費使用，盼營造社區健康小站，讓阿公、阿嬤們能隨時掌握自身健康狀況。（花蓮慈濟科大提供）中央社記者張祈花蓮傳真　108年11月28日

（中央社記者張祈花蓮縣28日電）花蓮慈濟科技大學獲教育部計畫補助，斥資新台幣近600萬添購15項生理量測儀器，在校內增設健康管理樂活實作中心，提供樂齡大學學員免費量測，把關身體狀況。

慈濟科技大學今年3月在校內建置「瑞智憶學苑」，為全台第1間設立在大專院校的失智社區服務據點，今年獲得教育部「跨領域瑞智樂活技優實作教育」計畫補助1800萬元經費，除了增建健康管理樂活實作中心，未來還有提供長輩健身的「樂活俱樂部」、研發長輩輔具的「創客中心」。

慈濟科技大學長期照護研究所長宋惠娟接受中央社記者採訪指出，新建的健康管理樂活實作中心就設在瑞智憶學苑對面，中間還有一處療癒花園，提供長輩散心。

宋惠娟表示，健康管理樂活實作中心，提供長輩健康監測，也作為校內護理系、醫務暨健康管理系、醫學影像暨放射科學系跨領域共50餘名學生的實作場域。

長輩的量測資料通通上傳雲端，由實習學生現場分析數值，客製化衛教宣傳。醫務暨健康管理系四年級學生戴佩華說，不少長輩都是體脂肪偏高，會建議飲食和運動「雙管齊下」，才能有效消除脂肪。

慈科大學醫務暨健康管理系助理教授吳善全說，目前已服務樂齡大學近80名學員，也將安排失智阿公、阿嬤檢測，未來也計畫開放社區居民收費使用。（編輯：黃世雅）1081128

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