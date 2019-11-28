宜縣府將成立青年事務科 主責推動相關政策

宜蘭縣政府將在羅東文化工場（圖）成立青年事務科，屆時原本在台鐵宜蘭車站舊倉庫「宜蘭行口」的宜蘭青年交流中心也將隨同搬遷進駐，成為縣內溪南地區青年活動空間。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 108年11月28日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣28日電）宜蘭縣政府今天表示，為落實與執行青年相關政策，縣府將在明年元月成立青年事務科，希望成為服務青年及推動青年化政策總窗口。

宜蘭縣勞工處長吳志宏今天說，縣府近年來重視有創意及活力青年意見，除已在民國102年成立青年事務委員會，作為與青年對話平台，提供縣府擬訂青年政策參考之外，也預定在明年元月時將現有的青年及就業職訓科之中，分別獨立設置青年事務科與就業職訓科。

其中，青年事務科將辦理青年職涯探索、青年創業就業輔導、青年公共參與、推動青年國際與文化交流相關業務。

此外，宜蘭青年交流中心目前設置在台鐵宜蘭車站舊倉庫「宜蘭行口」，縣府為解決現有使用空間不足、環境易干擾及停車不易等問題，讓青年有更廣大、舒適的空間使用，屆時也將隨同青年事務科進駐搬遷到羅東文化工場，成為縣內溪南地區青年活動空間；至於溪北地區的宜科「蘭青庭」、宜蘭大學育成中心，還有縣府勞工處將持續提供當地青年相關服務及活動舞台。（編輯：張銘坤）1081128