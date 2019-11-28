員林產銷班與農產加工業者契作 推廣台灣楊桃

（中央社記者吳哲豪彰化28日電）農糧署中區分署媒合員林農會楊桃產銷班和農產加工業者契作，業者收購產銷班楊桃，協助農民將採收的酸楊桃送到醃製工廠加工，製作成更多元產品，讓更多人品嘗到台灣楊桃。

行政院農委會農糧署中區分署今天在員林農會楊桃產銷班舉辦記者會，宣布成功媒合員林農會楊桃產銷班和農產加工業者契作酸楊桃，參加記者會貴賓則有農糧署長胡忠一、員林農會總幹事黃豐盛等人。

胡忠一指出，以往因為有楊桃吃多會傷害腎臟的說法，讓在八卦山脈種植酸楊桃的農民，沒有在這個產業上多用心，農民採收下來的楊桃，也沒有串接醃製工廠，導致酸楊桃好滋味逐漸失傳，因此媒合農產加工業者契作楊桃，採收後送到南投縣農會加工廠醃製，製作成楊桃汁等產品，創造農民、加工業者以及消費者三贏局面。

胡忠一說，農民沒有用藥，讓楊桃自然生長，反而成為有機友善的種植方式，也希望加工後的產品能讓台灣消費者品嘗到傳統風味的酸楊桃。

彰化員林楊桃產銷班長曹義盛則指出，他們產銷班種植楊桃面積約有20公頃，農民種植的楊桃採收後，有時會有中盤商或是飲料業者來收購，沒有固定產銷管道，如今有農產加工業者契作，對農民來說是福音。（編輯：洪學廣）1081128