屏東可可全果利用 創新商品從紙到美妝

屏東縣政府為開發可可全果產值，委由工業技術研究院投入創新研發，29日舉辦成果發表會，縣長潘孟安（左2）會中試用以可可殼為原料製造的「可可茉莉花純露潤膚液」。中央社記者郭芷瑄攝 108年11月29日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣29日電）屏東可可近年來在世界賽上大放異彩，成功接軌國際市場，屏東縣政府為開發可可全果產值，今年委由工業技術研究院投入創新商品研發，今天舉辦成果發表會，從紙到化妝品都有。

「台灣巧克力、屏東可可在世界發光發熱」，縣長潘孟安表示，屏東可可產業在縣府及業者努力下，從田間管理、加工、商品開發及行銷等培力課程，已建構完善產業鏈，除了巧克力在世界巧克力賽中穿金戴銀外，縣府也委託工研院將可可全果利用。

潘孟安指出，可可果實採果在取得可可豆後，剩餘約70%-80%的果殼廢棄物大多丟棄或燃燒，為精進可可產業，在農委會水保局支持下，縣府今年委由工研院進行可可全果分析、不同原豆分析以及可可創新商品的開發，利用回收可可殼在循環經濟概念下，讓可可產業加工、加值與加亮，創造更多經濟產值。

今天的成果發表會，展示原本廢棄的可可殼經過蒸餾萃取、乾燥、磨粉過程，開發出的潤膚液、襯紙與紙袋產品。

成果展展出的開發商品之一可可殼紙，生產理念是以「可可包巧克力」的設計出發，呈現出可可製成巧克力前的原生意象。取出可可豆後原要拋棄的可可殼，利用乾燥、磨粉、添加入長纖紙漿中，生產製造成為可可殼紙，再經裁切成巧克力用襯紙或是製成可可紙袋，以襯紙包覆巧克力。

而可可茉莉花純露潤膚液的原材料，是以多層蒸餾技術萃取出可可殼純露，再搭配屬於客家香花之一的茉莉花純露，調製成為複方潤膚液，成為一項富有客庄地區風情的創新產品。

另外，也有利用可可殼製成的除臭劑、香氛及可可啤酒。（編輯：黃世雅）1081129

屏東縣政府29日舉行可可創新產品成果發表會，展示委由工研院投入可可全果利用研發的成果，縣長潘孟安（右2）出席，會中試飲可可啤酒。中央社記者郭芷瑄攝 108年11月29日