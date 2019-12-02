翡翠原水管開挖進洞 竣工保障600萬人用水

台北市自來水事業處「翡翠原水管工程」2日在翡翠水庫進行隧道開挖進洞，台北市長柯文哲（中）、北水處長陳錦祥（右3）、台北翡翠水庫管理局長謝政道（左3）等人出席啟動儀式，強化雙北市民用水保障。中央社記者裴禛攝 108年12月2日

（中央社記者梁珮綺台北2日電）台北市「翡翠原水管」工程今天進行隧道開挖進洞，預計民國112年完工，市長柯文哲說，一旦原水管竣工，首都生活圈的600萬人用水就有保障，因水濁度太高而停水的風險較低。

104年颱風蘇迪勒來襲，供應大台北地區用水的南勢溪泥沙暴增，導致原水濁度飆高，淨水場難以負荷，台北市自來水有3天呈現黃濁，引發民怨。柯文哲因此提出建造翡翠原水管計畫，去年與前行政院長賴清德達成共識，扣掉自償的4億元後，剩餘的16億元由中央、地方對分。

翡翠原水管為穿越山脈的隧道，工程今年7月開工，今天則進行隧道開挖進洞，直徑4.5公尺、長2.8公里，取水量可達每日270萬噸，通水後，若再搭配板新地區供水改善二期工程，板新地區每日最大取用量將從81萬噸提高到101萬噸，新北市用水比例也可由目前的47%提高至57%。

柯文哲致詞時表示，會確保工程進度，若遇到困難會處理，而翡翠原水管竣工後，就不用擔憂颱風、強降雨造成原水濁度飆升，雖然112年已是下任市長，但工程必須有永續經營概念，否則做不起來。（編輯：張銘坤）1081202

台北市自來水事業處「翡翠原水管工程」2日在翡翠水庫進行隧道開挖進洞，預計民國112年完工，強化雙北市民用水保障。中央社記者裴禛攝 108年12月2日