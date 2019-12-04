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中正南華大學共推長照 社區據點開課活化腦部

最新更新：2019/12/04 19:51
國立中正大學成人及繼續教育學系助理教授許秋田（右）指出，未艾方舟社區照顧關懷據點結合中正大學、南華大學資源，設計各種延緩老化及活化腦部的課程，並設計老人活動的用具。中央社記者蔡智明攝　108年12月4日
國立中正大學成人及繼續教育學系助理教授許秋田（右）指出，未艾方舟社區照顧關懷據點結合中正大學、南華大學資源，設計各種延緩老化及活化腦部的課程，並設計老人活動的用具。中央社記者蔡智明攝　108年12月4日

（中央社記者蔡智明嘉義縣4日電）嘉義縣民雄鄉未艾方舟社區照顧關懷據點今天揭牌。中正大學成教系助理教授許秋田說，據點結合中正大學、南華大學資源，設計活化腦部課程，維持老人健康生活，非一般長照站。

許秋田指出，國內C級長照站功能大多只著重照顧、用餐，日本長照做法是延緩失智與老化，所以他與南華大學體育教學中心黃清雲教授、中正大學運動競技學系教授王秀華、李淑芳等人，一同成立未艾方舟社區照顧關懷據點，設計各種延緩老化及活化腦部課程。

許秋田接受中央社記者訪問表示，國外研究，跳舞是最佳預防失智的方式，因為必須動動腦、動身體，並且與別人互動，所以他們也參考日本方法設計課程，在唱跳中讓老人「腦動、身動、互動」，達到活化腦部、延緩失智目的，並設計老人活動的用具。

許秋田說，10月起參加照護活動的76名老人分成3班，先做前測了解狀況，再進行設計課程，除了上課外，也給予老人們回家功課，預計3個月後再進行後測，做出結論。

許秋田指出，課程進行2個月來，參與學員都覺得有用，頭腦也更清晰。以目前情況來看，這套課程已帶來正向成效，確定成功後將可提供給各地長照站參考。

嘉義縣長翁章梁今天為未艾方舟社區照顧關懷據點揭牌，並稱許這裡是六星級照護據點。他說，明年在縣府與社區努力下，嘉義縣6成以上的村里，都將設有老人長照據點。（編輯：洪學廣）1081204

嘉義縣民雄鄉未艾方舟社區照顧關懷據點4日揭牌，據點結合中正大學、南華大學資源，設計活化腦部課程。南華大學體育教學中心教授黃清雲（前），帶領老人一起做活化腦部、延緩失智的健康操。中央社記者蔡智明攝　108年12月4日
嘉義縣民雄鄉未艾方舟社區照顧關懷據點4日揭牌，據點結合中正大學、南華大學資源，設計活化腦部課程。南華大學體育教學中心教授黃清雲（前），帶領老人一起做活化腦部、延緩失智的健康操。中央社記者蔡智明攝　108年12月4日
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