5年等不到新教室 象鼻國小危老校舍重建路崎嶇

苗栗縣泰安鄉象鼻國小老舊校舍民國103年即列為危險建築，因預算不足、山區施工風險等問題令廠商卻步，4日工程招標再度流標，重建之路崎嶇。（校方提供）中央社記者管瑞平傳真 108年12月4日

（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗縣泰安鄉象鼻國小老舊校舍民國103年列為危險建築，因預算不足、山區施工風險等問題令廠商卻步，至今無法拆除重建，今天工程招標再度流標，突顯偏鄉危老校舍重建路崎嶇。

苗栗縣政府辦理「象鼻國小老舊校舍拆除重建工程招標」今天上午開標，因未達3家廠商投標，宣告流標。這是象鼻國小老舊校舍重建工程自今年5月以來，第7次流標，期間歷經2次調整預算及工程減項，新台幣5300餘萬元的工程，始終乏人問津，象鼻國小校長葉文杰遺憾說：「師生真的等了好幾年」。

象鼻國小位於泰安山區，校內一棟近60年老舊校舍，經921強震搖晃，龜裂嚴重，部分鋼筋外露，103年列為危險建築，縣府與校方雖著手規劃重建設計，但礙於地方財政拮据，始終未能發包施工。

縣府教育處國教科長林采香指出，象鼻國小老舊校舍重建案105年完成設計，後基於當地氣候及學校校舍整體考量需轉向、移位，因此重新設計，建築規劃設計於去年底底定，但過去連續6次招標，廠商都興趣缺缺。

林采香說，象鼻國小位處偏遠山區，1天工期實際上可能有半天得花在往返車程，施工進度被迫打折，加上山路蜿蜒部分路段路幅狹窄，增加大型車輛通行風險、建築施工材料運費成本相對提高，此外，山區路況、天候不確定因素較高，都讓營造商唯恐不敷成本、無法如期履約而卻步。

「孩子好幾年來上課空間都是拼湊出來的」象鼻國小校長葉文杰指出，他在105年8月到任，發現舊校舍仍在使用，看了膽顫心驚，於是把校長室等空間騰出，優先給學生上課使用，校長、主任們曾擠在陽台辦公，他說「景觀窗經過概略處理，能遮風避雨就好」。

葉文杰表示，危險校舍目前已經封閉，這段時間，師生上課都很克難，但政府核定的預算始終趕不上飛漲的原物料價格，他和建築師四處奔走「拜託」營造商參與投標，為了配合預算，規劃設計也一再修正、減項，把外牆拆了、教室走廊地磚也拿掉，東刪西減好不容易省下約600萬來補足其它項目單價，希望提高廠商意願。

但無論如何刪減，建築師謝伯昌堅持保留新校舍立體菱形屋頂，因為那象徵泰雅族「祖靈之眼」。葉文杰說，蓋一棟校舍很容易，但謝伯昌至少花了2年時間進行田調、訪談，與部落族人溝通，力求把泰雅文化意涵融入校舍建築，「這讓身為泰雅族人的我，相當感佩」。

縣府行政處發包科指出，象鼻國小老舊校舍拆除重建案將進行再次招標，預計下週開標；教育部國教署明天也將赴泰安鄉召開專案會議。

葉文杰說，象鼻村內有象鼻、永安、大安3部落，共約250戶，象鼻國小是村內唯一學校， 校園空間不僅具有教學功能，也是社區、部落文化教育重要場域，期盼這棟3層樓、10間教室、2間圖書室的新校舍能早日完成，實現師生、部落多年夢想。（編輯：方沛清）1081204

苗栗縣政府辦理「象鼻國小老舊校舍拆除重建工程招標」4日上午開標，因未達3家廠商投標，宣告流標，這也是自今年5月以來，第7次流標。（校方提供）中央社記者管瑞平傳真 108年12月4日