台灣燈會2020 台中監獄參展花燈搶先曝光

（中央社記者蘇木春台中6日電）2020台灣燈會將在明年舉辦，矯正署台中監獄今天搶先曝光參展花燈，除以回收資源製作強調環保精神外，也融入鼠年與在地特色，希望透過花燈創作，讓收容人獲得社會更多鼓勵。

台中監獄連續多年由收容人創作花燈參展台灣燈會，精緻的做工與創意也是全國花燈競賽的常勝軍，今年共有28座花燈參展，創作方向以鼠年生肖與2020燈會城市主題為主，並結合矯正機關吉祥物「幸福哥」為製作內容。

台中監獄今天舉辦記者會，在戒護區櫻木花道讓參展花燈搶先曝光，並舉辦監內競賽，展現花燈技藝傳承與創意成果，其中有26座花燈，展現生肖與台中城市主題，另有2座大型花燈，將達摩與鳳凰等意象帶入主軸。

典獄長邱鴻基表示，面對全球日益嚴重的環境污染問題，鼓勵收容人利用回收資源及環保素材來創作花燈，近年中監不但在竹藝、雕塑、書法、繪畫都有傑出表現，參加花燈競賽的成績也相當好，一方面激發收容人創意巧思與爭取榮譽心，另一方面也展示教化成果，希望社會各界能給予更多掌聲與鼓勵。

參與大型花燈創作的收容人說，在參與花燈製作之前，每天不是在工廠作業就是看書打發時間，製作花燈就像有了目標，按部就班完成作品，與團隊成員都覺得很有成就感，也讓家人看到在裡面有成長進步，希望能獲得大家更多的包容。（編輯：黃世雅）1081206