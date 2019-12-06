王淺秋請辭 高市議會藍綠同表不滿

高雄市政府新聞局長王淺秋（左）請辭獲准，6日起正式接任國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室總發言人職務。中央社記者吳家昇攝 108年12月6日

（中央社記者陳朝福高雄6日電）高市新聞局長王淺秋請辭轉任韓國瑜競選辦公室總發言人，引發議會藍綠不滿。國民黨團總召曾俊傑批評「完全不尊重黨團」；民進黨團質疑過了12月才請辭，是為了年終加考績獎金。

高雄市議會國民黨團總召曾俊傑接受媒體採訪，不滿王淺秋辭職連跟議會黨團說一聲都沒有，他說，完全不尊重黨團，且議會本會期12日就要閉幕，「這幾天都不能等嗎？」

曾俊傑表示，自己也是今天早上看新聞，才得知王淺秋請辭，連日來議會國民黨團為新聞局預算能過關而努力，但新聞局預算昨天審完，王淺秋馬上就請辭，也沒跟國民黨團打聲招呼，「說來就來，說走就走」。他批評「議會像是市府的附屬單位嗎」，也對韓國瑜的競選團隊憂心，「這樣的思維，如何面對更艱難的最後衝刺？」

不過，國民黨市議員黃柏霖則肯定王淺秋在完成新聞局預算審查後才辭職是負責的作法，否則將預算交給新首長恐因不了解業務更具難度。

高雄市議會民進黨團記者會上，議員黃文益指出，王淺秋早不辭晚不辭，選在過了12月才請辭，為的就是要保住2.5個月的年終獎金加考績獎金，依她的薪資換算，約有新台幣30萬元。

市議員林智鴻表示，「韓國瑜的市府團隊一個接一個落跑為韓國瑜輔選」，而最該辭職的是高雄市長韓國瑜本人，這個團隊無心市政，只想著總統大夢，叫高雄市民情何以堪。

市議員陳致中說，議會昨天才剛審完新聞局預算，王淺秋爭取預算，要讓新聞局業務有所施展，「今天就火速請辭落跑，實在是很無恥」。

王淺秋隨後發表聲明表示，「民進黨議員永遠以小人之心度君子之腹」，她所著眼的是把自己用心編列的預算及執行計畫，能夠在議會報告清楚同時順利通過二、三讀，順利交接給下一任局長，讓同仁可以繼續銜接執行。聲明指出，1個指頭比別人時，4個指頭比自己，「靠著消費韓國瑜發大財的民進黨議員在乎的是錢，我們在乎的是台灣前途」。

高市府新聞稿指出，王淺秋因個人職涯規劃考量請辭，局長一職由行政暨國際處長丁樂群接任；原行政暨國際處長職務暫由副處長蔡淑貞代理。

韓國瑜去年當選高雄市長後，一年多來市府團隊先後離職局處首長，包括社會局長葉壽山、行政暨國際處長王智立、觀光局長潘恒旭、環保局長袁中新、新聞局長王淺秋；另有觀光局主任秘書高美蘭。（編輯：謝雅竹）1081206