台中人工智慧跨域論壇 邀集創投新創公司媒合

「人工智慧跨域小聚 大健康x大數據x大未來」論壇6日在台中登場，邀集產業、官方與學界代表，針對人工智慧在醫療健康產業上的應用等議題討論。中央社記者蘇木春攝 108年12月6日

（中央社記者蘇木春台中6日電）「大健康X大數據X大未來」論壇今天在台中登場，會中並邀集創投與新創產業公司交流媒合，聚焦人工智慧跨領域應用，希望創造更多合作契機。

論壇邀集產業、官方與學界代表，針對人工智慧在醫療健康產業上的應用，以及跨國產業創新趨勢等議題討論，並邀集創投公司及新創產業公司媒合。

今天晚上在台中日月千禧酒店舉辦的論壇，包括經濟部常務次長林全能、立法院副院長蔡其昌、台灣中小企業聯合輔導基金會總經理許婉琪、中台科技大學校長李隆盛等人都出席。

林全能致詞時表示，產業研發創新與擴大投資、增加研發價值，是經濟部的重要施政方向，過去常強調技術研發，但現在科技發展涉及跨域整合，不是只有技術開發出來就會順利成功。

他指出，經濟部工業局推廣產業升級創新計畫平台，協助企業創造價值，讓大企業與小企業合作，合作體系跨域整合。

林全能說，參與過程當中，除了研發創新夥伴，更要有學界與創投、金融體系加入，讓技術開發出來後，達到商品化或創業價值，經濟部則要扮演整合角色，這次聚焦人工智慧應用在醫療與健康照護產業，並把創投與新創公司帶進來交流，希望創造更多合作契機。

蔡其昌表示，自己擔任立法委員後，在全台至少參觀500家公司，也希望擔任中小企業代言人，論壇是重要媒合場域，透過異業合作，或許可以融合出很多新創事業，未來在立法院也會持續推動法案，鼓勵產業發展。（編輯：洪學廣）1081206