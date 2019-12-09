台南運河臨安橋改建 林佳龍允補助3.65億

民進黨立委林俊憲（前右2）9日邀請交通部長林佳龍（左3）及相關官員會勘因老舊需改建的台南運河臨安橋。（林俊憲服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年12月8日

（中央社記者楊思瑞台南9日電）民進黨立委林俊憲今天邀請交通部長林佳龍、台南市長黃偉哲等人會勘因老舊需改建的台南運河臨安橋。台南市政府初估預算新台幣3.65億元，林佳龍允諾補助，盼新橋兼具多項功能。

林俊憲表示，位於台南市交通要道中華西路上、跨越運河兩端的臨安橋，在民國102年經檢測有帽梁開裂及鋼筋裸露的危險。市府從103年起每年進行檢測與修復，但因橋梁高度易受侵蝕，地方早有拆除改建的意見，不過因經費問題延宕未決。

林佳龍表示，已指示重新檢討地方各項補助的審查要點；原本該由地方全管養護的生活圈道路，可由交通部以省道改善計畫名目全額負擔，臨安橋將可成為依此要點改建的橋梁。台南市政府11月底送臨安橋改建計畫，經再補件，預計月中可以正式報院。

黃偉哲表示，臨安橋具交通、水利、觀光等重要意義，因橋梁底過低，影響安平運河遊船通行河程，僅靠補強無法根治安全問題；未來改建後運河遊船將可打通瓶頸路段，延伸至中國城碼頭使安平舊城區與中國城、沙卡里巴能以水陸運輸連結。他感謝林佳龍今天帶來這個及時甘霖，希望畢其功於一役，重現安平運河百年風華。

台南市政府工務局長蘇金安簡報指出，臨安橋位台南市中西區中華西路上（台17線），為台南市交通幹道，橋梁檢測評估，帽梁開裂恐有落橋危險，雖經緊急補強，仍有安全疑慮。改建工程總經費約3.65億元，核定後約3年完成建設，計畫總長（含引道）約200公尺，寬度32.4公尺，目前規劃橋梁底高程至少抬高1.2公尺。

因應路段尖峰時段所帶來的龐大車流，屆時施工期間將採「半半施工法」，並搭建臨時便橋，維持雙向六車道通行，降低因施工所導致交通衝擊。（編輯：孫承武）1081209