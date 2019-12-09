響應秋冬遊補助 竹縣加碼抽電動機車

新竹縣政府9日舉行記者會，為將於竹北新瓦屋客家文化保存區舉辦的「竹縣約會聖誕PA」活動宣傳，並宣布配合觀光局暖冬遊專案，祭出「住宿抽好禮」加碼，有機會把電動機車騎回家。中央社記者魯鋼駿攝 108年12月9日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣9日電）為響應秋冬遊補助方案，新竹縣政府今天宣布，今年9月至明年1月到新竹縣使用秋冬遊自由行補助方案的遊客，上網填寫表單登錄資料，就可參加電動機車抽獎活動。

新竹縣政府今天開記者會，為15日將於竹北新瓦屋客家文化園區舉辦的「竹縣約會 -聖誕PA」活動宣傳，並宣布配合觀光局暖冬遊專案，祭出「住宿抽好禮」加碼，有機會把電動機車騎回家。

新竹縣長楊文科致詞表示，「竹縣約會-聖誕PA」活動當天除邀請知名兒童節目的姐姐們到場與小朋友同樂，也邀請30家手作、花藝、咖啡、烘焙店家，邀各地遊客一起看表演、逛市集，歡度耶誕佳節。

新竹縣旅館商業同業公會理事長鄭建宏致詞說，這次協會特別爭取觀光優惠活動，與16家旅館合作辦理「紙感風城-來住宿送體驗」觀光優惠活動，讓來竹縣住宿的旅客享好康。

鄭建宏說，另也結合芎林鄉紙寮窩造紙工坊、內灣好客好品希望工場等地方特色產業，提供秋冬遊自由行補助旅客免費體驗券，限量1150張，送完為止，詳情可至「紙感風城-來住宿送體驗」https://st1798.travel.blog/查詢。（編輯：張銘坤）1081209