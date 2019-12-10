媒合釋迦產業 拓展新南向市場通路

（中央社記者李先鳳台東縣10日電）農委會副主委陳添壽今天透過媒介會強化釋迦產業供應鏈，宣示拓展新南向國家、新興市場通路決心。對中國市場的補助，將研議相關辦法，協助台東釋迦穩定外銷，助農民收益。

陳添壽今天到台東，與立委劉櫂豪、縣長饒慶鈴、農會共同召開「台灣釋迦新南向暨新興市場拓銷媒介會」，說明釋迦外銷穩定成長，且持續拓展至各國，現場數10戶果農出席關切。

陳添壽說，釋迦是台灣外銷前5名的水果，9成在台東，為拓展新興市場，2018年已輔導業者拓展馬來西亞，迄今穩定成長，明年更擴大市場到新加坡、汶萊及印尼等國；今年及明年釋迦產季期間，農委會也辦理拓銷及試銷補助，希望能開拓新通路並有效分散目前市場集中的風險。

劉櫂豪指出，農委會除了協助農民開拓國際新興市場外，針對目前主要出口的中國市場，對於既有市場的鞏固與再深入行銷，也爭取農委會能納入協助對象。

陳添壽允諾，農委會幫助農民外銷釋迦的拓銷補助，將包含目前既有市場，也會將中國市場納入協助對象，並儘速研議相關辦法公告實施，期能協助台東釋迦穩定外銷的通路，幫助農民收益。（編輯：黃世雅）1081210