更多編輯台推薦新聞：
冰桶挑戰發起人與世長辭 享年34歲
國際

冰桶挑戰發起人與世長辭 享年34歲

77屆金球獎入圍名單漂亮 各類電影題材涵蓋全面
娛樂

77屆金球獎入圍名單漂亮 各類電影題材涵蓋全面

專題／苦等不到健保給付 肺癌患者求助黑市孟藥
生活

專題／苦等不到健保給付 肺癌患者求助黑市孟藥

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生
政治

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

媒合釋迦產業 拓展新南向市場通路

最新更新：2019/12/10 13:03

（中央社記者李先鳳台東縣10日電）農委會副主委陳添壽今天透過媒介會強化釋迦產業供應鏈，宣示拓展新南向國家、新興市場通路決心。對中國市場的補助，將研議相關辦法，協助台東釋迦穩定外銷，助農民收益。

陳添壽今天到台東，與立委劉櫂豪、縣長饒慶鈴、農會共同召開「台灣釋迦新南向暨新興市場拓銷媒介會」，說明釋迦外銷穩定成長，且持續拓展至各國，現場數10戶果農出席關切。

陳添壽說，釋迦是台灣外銷前5名的水果，9成在台東，為拓展新興市場，2018年已輔導業者拓展馬來西亞，迄今穩定成長，明年更擴大市場到新加坡、汶萊及印尼等國；今年及明年釋迦產季期間，農委會也辦理拓銷及試銷補助，希望能開拓新通路並有效分散目前市場集中的風險。

劉櫂豪指出，農委會除了協助農民開拓國際新興市場外，針對目前主要出口的中國市場，對於既有市場的鞏固與再深入行銷，也爭取農委會能納入協助對象。

陳添壽允諾，農委會幫助農民外銷釋迦的拓銷補助，將包含目前既有市場，也會將中國市場納入協助對象，並儘速研議相關辦法公告實施，期能協助台東釋迦穩定外銷的通路，幫助農民收益。（編輯：黃世雅）1081210

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報