耶誕前夕訪基隆 逛市集玩手作看表演

（中央社記者王朝鈺基隆市10日電）基隆市府21日和22日將在文化中心大廳及86設計公寓舉辦市集活動，以「好禮市集」及「設計市集」為主題，邀請市民一同逛市集、玩手作、看表演，還可抽限量造型頸枕。

市府文化局長陳靜萍今天表示，「好禮市集：基隆與你的耶誕派對」是文化局執行基隆好物文創計畫的擴大成果展，今年共有5間獲選輔導在地店家，現場將展示一年來的文創輔導成果作品，並召集全台人氣市集攤商及基隆在地店家於文化中心大廳舉辦盛大的耶誕派對，不僅應有盡有，風格更是多元。

陳靜萍說，除好禮市集外，21日也邀請到Naughty Swing搖擺舞團與觀眾共舞，把歡樂散播到文化中心每個角落，下午則有基隆在地街頭藝人的歌唱與弦樂演出，晚間則安排都會弛放DJ雙人組秋波挑選最寫意的歌曲，串起節慶好心情。

另外，還有趣味十足的設計市集，市府都市發展處長徐燕興表示，21日除19攤由在地藝術及設計創作工作者擺攤展示精彩的耶誕主題作品及Live音樂演出外，也安排「耶誕乾燥花束體驗課程」及「耶誕環保蜂蠟布手作課程」兩場手作工作坊。

市府表示，好禮市集22日也推出皮革工作室喳吧Tzaba與花藝工作室Dear All開設耶誕手作工作坊，製作出獨一無二的耶誕花圈與磁鐵，現場還有簡易關卡遊戲，集滿印章即可抽基隆限定郵輪造型頸枕旅行組，歡迎大家一起來參加。（編輯：方沛清）1081210