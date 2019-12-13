桃園會展中心工程評選 根基營造奪冠獲優先簽約權

桃園市工務局13日表示，桃園會展中心基地位於機場捷運A19站旁，規畫打造為桃園國際經貿交流、國際大型展覽暨會議中心的指標性建築，統包工程經評選，優勝團隊為「根基營造股份有限公司」，獲得優先簽約權。（桃園市工務局提供）中央社記者邱俊欽傳真 108年12月13日

（中央社記者邱俊欽桃園13日電）桃園市政府辦理「桃園會展中心統包工程」今天公布評選結果，根基營造公司榮獲第一名，獲得優先簽約權，工程履約期程將採二階段，第一階段預計民國111年10月底完成展覽棟。

桃園市政府工務局今天表示，桃園會展中心位於機場捷運A19站旁，鄰近桃園國際棒球場，基地規模約2.87公頃，為地上4層、地下2層的建物，結合鄰近的機場、捷運及高鐵等交通優勢，規劃打造為桃園市國際經貿交流、國際大型展覽暨會議中心的指標性建築。

工務局表示，經過產官學界知名專家學者所組成的評選結果，並審視履約能力、設計完整性等項目，評選出優勝團隊為「根基營造股份有限公司」，獲得優先簽約權。

市府表示，這項工程履約期程將採二階段里程碑，第一階段預計民國111年10月底優先完成展覽棟；第二階段規劃預計112年5月底完成會議棟及全案完成為目標。（編輯：洪學廣）1081213