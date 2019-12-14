恆春鎮長名片有五星旗 鎮民不同解讀

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）屏東恆春鎮長盧玉棟訪美交流發「五星旗名片」，僑胞拿到感錯愕。盧的這張名片2014年就印了，恆春鎮民說，當時陸客多，盧玉棟應是為歡迎陸客，不過最後陸客還是縮減。

盧玉棟最近訪美，要到16日才回台灣，在美國發名片時，左上方有類似中共五星旗的5顆星星，大星星裡則有恆春鎮的Logo，有台僑拿到名片感到錯愕及憤怒，並向台灣基進黨爆料，基進黨警告外交部必須嚴防。

恆春鎮主任秘書王崇信表示，盧玉棟2014年剛上任時就印了五星旗名片，當時也有很多人有意見，但盧玉棟的用意是墾丁是觀光地區，遊客來恆春時提供5星級服務，當時中國遊客也多，讓中國遊客有親切感，美國僑胞不認識墾丁，才會有政治聯想。

與盧玉棟競選過這屆鎮長的無黨籍律師張怡則說，盧玉棟的想法荒腔走板，還曾經要在國家公園內放天燈、里民大會上與里長爭吵私人債務問題，所以名片有五星旗圖樣，不太需要去做政治聯想。

蔡姓民宿業者表示，盧玉棟印製五星旗名片時，正好是恆春陸客很多的時候，當時盧說是為了強調恆春會給5星級服務才印這種名片，但是最後也沒有用，陸客還不是縮減，盧玉棟平時沒有親中言論，應該純粹就只是宣傳恆春的觀光。（編輯：黃世雅）1081214