余湘蔡壁如站台 籲支持立委參選人吳益政

（中央社記者陳朝福高雄15日電）高雄市第6選區立法委員參選人吳益政競選總部今天成立，親民黨副總統候選人余湘、台灣民眾黨發起人蔡壁如及「郭家軍」劉宥彤、蔡沁瑜等站台，籲將認真打拚的吳益政送進國會。

參選高雄市第6選區（苓雅61里、前金、新興、鼓山、鹽埕）立委的親民黨籍吳益政，連任5屆高雄市議員，於登記截止前登記。他說，參選主打「關鍵少數」，要提供選民藍綠以外的優質選擇。

吳益政表示，並不是非藍非綠就叫第三勢力，最重要的是要有自己的主體性。因此，不同的黨派之間，跟誰都可以合作，但在合作之中，依然會保有各自的理念。

蔡壁如率民眾黨提名高雄市4名立委參選人站台，致詞時先請選民支持民眾黨，並稱讚吳益政是認真又堅持理想的人，也重視高雄空污等環保問題，不像有些人只發現問題，吳益政會提出解決問題的方法。

蔡壁如表示，今天到場就是要支持關鍵少數，希望他能進入國會，解決台灣很多跟民生經濟相關的問題，不談統獨和意識型態。

余湘除稱讚吳益政致力大眾運輸、綠建築、產業轉型、空污減量等議題，深獲在地環保等團體肯定，也為吳益政披掛彩帶，預祝旗開得勝。

鴻海創辦人郭台銘幕僚蔡沁瑜致詞時，透露媒體轉述昨天在高雄落網的炸彈客吳姓男子曾要求見她，而她當時想說「要見自己做什麼？」她當然敢去，後來如果對方身邊有炸彈就不要了。這件事重點是對方覺得郭台銘有解決問題的能力，但警方並未聯絡她。（編輯；黃世雅）1081215