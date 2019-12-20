工策會員工傳被要求遞辭呈 黃偉哲：非市府本意

（中央社記者張榮祥台南20日電）台南市工商投資策進會109年預算被刪到僅剩1000元，面臨無法發薪窘境，如今傳出工策會20名員工被要求遞辭呈，台南市長黃偉哲今天表示，這和市府沒有關係，也不是市府的本意。

部份媒體接獲投訴得知工策會20名員工被要求遞辭呈，理由是讓「市長好做事」，黃偉哲今天接受媒體訪問時說，他不希望看到這個情況，但若有人自願離職，他也會尊重。

黃偉哲表示，他上任後，工策會人事精簡縮減為20人，若有人質疑工策會的定位，可以再討論，但不至於要將明年預算刪減僅剩新台幣1000元，市府將持續和市議會溝通。

黃偉哲認為工策會落實拜訪廠商、服務企業，工策會員工可以不寫自願離職書，不能有強迫的情形，但這和市府沒有關係，也不是市府的本意。

台南市議會定期大會通過109年度總預算案，其中工策會原本編列開新源展新機計畫2698萬元，但因多名市議員質疑工策會和市府經濟發展局功能重疊，通過刪減預算，僅保留1000元。

工策會設立目的是為建立地方良好的投資環境，發展區域工商業，服務項目如宣導政府經濟政策，推動改善境內投資環境，提供境內投資環境資料，促進投資意願，協助投資人取得設廠用地、申辦設廠手續、申辦有關稅捐事項等事宜。（編輯：謝雅竹）1081220