嘉市國際管樂節踩街登場 50支隊伍遊行表演

（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）第28屆嘉義市國際管樂節踩街嘉年華今天在中央噴水圓環啟動，50支國內外管樂隊、樂旗隊沿街演奏至市立體育場，吸引民眾聚集觀賞，傍晚也將在體育場舉行變換隊形晚會。

管樂踩街啟動儀式下午在中央噴水圓環舉行，由嘉義市已成立26年的「嘉義市管樂團」與知名行進樂隊「台北樂府樂旗藝術團」攜手演出「熱鬧的嘉義市街」、「就是要你管」曲目揭開序幕，接著由嘉義女中樂旗儀隊領軍前進踩街，50支樂旗隊、管樂團等團隊進行活力十足的遊行表演，非常壯觀。

嘉義市政府今年邀請的國外踩街團隊，包括法國聲變街頭樂團、比利時Remork & Karkaba、泰國南邦易三倉管樂團、日本安城學園高等學校吹奏樂部等4支團隊，踩街的50支隊伍約有6000人，宛如一場熱鬧的嘉年華會。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市國際管樂節是全台灣最長久、最熱鬧，以及最有節慶氣氛的音樂會；嘉義市管樂節不分藍綠，讓所有的顏色是和諧，大家一起努力，只有音樂可以帶給大家真正的快樂。

黃敏惠說，嘉義市國際管樂節從昨天開幕，為期13天，將有超過80場管樂系列饗宴，中正公園及文化公園及文化局廣場也有戶外演出，樂團也會深入社區表演。

變換隊形晚會由知名行進樂隊「台北樂府樂旗藝術團」與「瑪莉咬凱利」搖滾電音樂團揭開序幕，現場還邀請泰國南邦易三倉管樂團、日本安城學園高等學校吹奏樂部等國內外10支團隊帶來精彩演出。

嘉義市文化局指出，2019嘉義市國際管樂節其他活動詳情可至嘉義市國際管樂節官方網站查詢，也可關注嘉義市國際管樂節臉書粉絲團。（編輯：張芷瑄）1081221