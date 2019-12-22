7公尺長豆腐鯊擱淺綠島 眾人合力推回大海

一尾長約7公尺的保育類鯨鯊（豆腐鯊）22日被發現擱淺在綠島的睡美人岩海灘，由於當地是珊瑚礁岩區，豆腐鯊身上多處遭割傷，所幸在海巡人員與民眾合力下，終於將牠推回海中。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 108年12月22日

（中央社記者李先鳳台東縣22日電）一尾長約7公尺保育類鯨鯊（豆腐鯊）下午擱淺在綠島的海灘，海巡署第一三岸巡隊獲報前往現場，因豆腐鯊體型龐大救援困難，在眾人合力下，抓住浪潮瞬間，終於將牠推回海中。

台東縣綠島鄉有民眾今天下午發現一尾豆腐鯊（鯨鯊）擱淺在睡美人岩海灘，由於當地是珊瑚礁岩區，豆腐鯊身上多處遭礁岩割傷，看來奄奄一息。雖然當地不少民眾聽聞及海巡人員獲報趕到現場救援，但豆腐鯊體型龐大、有數公噸重，搶救困難。

海巡署表示，這尾豆腐鯊體型龐大，且逢退潮無法順利推入海中，加上吊車等大型機具因地形無法抵達現場，救援相當困難。綠島海洋研究站人員也到場協助維持擱淺豆腐鯊生命跡象。晚間6時許，在眾人合力下終於將豆腐鯊推入大海。（編輯：方沛清）1081222