議會通過提案不歡迎林鄭 高市府：非地方職權

（中央社記者王淑芬高雄23日電）高雄市議會日前通過跨黨派議員提案，將香港特首林鄭月娥列為不受歡迎人物。民進黨市議員邱俊憲等人今天促高市府要回應提案；高市府則表示，非地方市府職權。

有關將林鄭月娥列為高雄市不受歡迎人物。高市府表示，尊重議員提案權利，但任何提案都應有法源依據，不應天馬行空政治操作。中華民國與香港關係是依「香港澳門關係條例」辦理，屬中央陸委會職權，非地方市府職權。

邱俊憲與時代力量市議員黃捷、林于凱等人在市議會召開記者會指出，跨黨派議員提案「建請高雄市政府將香港行政長官林鄭月娥列為高雄市不受歡迎人物」已經議會通過，促市府回應提案。

與會議員指出，Wecare大遊行才剛落幕，且值耶誕節前夕，促市府回應議員提案；並會將此提案寄送給香港爭民主自由的朋友平安，期待香港的平安夜早日到來。

邱俊憲說，將透過傳統郵件、電子郵件將提案傳送到香港立法會及行政首長辦公室，表達高雄追求自由維護主權的價值，也譴責特首違反人權的行為。

市議會是在12月10日通過高閔琳、邱俊憲、黃捷等人提案，決議「送請市政府研究辦理」。提案指出，今年3月香港民眾發起「反對逃犯條例修訂草案運動」，林鄭月娥動用警察壓制示威民眾，向和平示威者發射催淚彈、布袋彈及水砲，使用武力不符比例原則、警察違反人權執法事件層出不窮。

提案指出，高雄是人權城市，不僅是台灣民主轉型歷程有重要地位，於2005年獲得聯合國諮商團體美國「全民人權教育協會」（PDHRE）認可，將高雄市列為全球30個人權城市之一。提案指林鄭月娥應對港警違反人權執法負起責任，建請市府列為不受歡迎人物，以彰顯人權價值。（編輯：孫承武）1081223