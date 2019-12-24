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漢中武昌兩所整併謝幕 西門町派出所25日成立

最新更新：2019/12/24 20:30

（中央社記者黃麗芸台北24日電）繼桂林路、昆明街派出所7月整併為龍山派出所後，台北市警察局萬華分局武昌街派出所、漢中街派出所也將整併為「西門町派出所」，明天正式成立，整併後的員警數為61人。

為推動警政革新政策，萬華分局7月將轄下桂林路、昆明街派出所整併為龍山派出所，新址鄰近華西街夜市，整併後警員共49人，不僅增加巡邏密度及見警率，也增派警力稽查桂林路私娼、艋舺公園賭博等狀況。

萬華分局為改善轄區治安，以及漢中街派出所駐地老舊問題，今年續推武昌街派出所、漢中街派出所整併作業，兩者將合併為「西門町派出所」，駐地位於轄內康定路上，整併後的員警數達61人，明天正式成立。

萬華分局今天晚上表示，原本武昌所平均每人使用坪數是9坪、漢中所僅2.5坪，整併後「西門町派出所」駐地面積更加寬敞，除每人使用坪數達9.75坪外，現規劃駐地為1至3樓，4、5樓則為警備隊，6樓作為餐廳，7樓為常訓中心。

萬華分局指出，整併完成後，漢中街派出所將設置機動派出所，服勤時段為平日中午12時至凌晨0時，假日為上午10時至凌晨0時，各項勤務執行均不變。（編輯：洪學廣）1081224

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