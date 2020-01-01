馬祖東引慶元旦 海巡造型娃娃吸睛

海巡署金馬澎分署第10岸巡隊1日上午參加連江縣政府舉辦的馬祖東引元旦升旗典禮暨健走活動，並派出代表海巡署特色的「海巡大頭娃娃」及「海巡大寶寶」與軍民及海巡署弟兄合影留念。（馬祖岸巡隊提供）中央社 109年1月1日

（中央社馬祖1日電）迎接民國109年，海巡署金馬澎分署第一○岸巡隊上午參加連江縣政府舉辦的馬祖東引元旦升旗典禮暨健走活動，並派出代表海巡署特色的「海巡大頭娃娃」及「海巡大寶寶」參與，成為現場焦點。

東引是台灣海峽北段一座破海而出的山峰，亦是最北端的島嶼，譽為國寶級海岸，享有「國之北疆」美譽，在戰地政務管理時期興建的鄉公所大樓，將於鼠歲豐登酒一船的一年裡拆除，因此109年元旦升旗典禮是此島居民及各機關單位與舊鄉公所走入歷史的最後一次合影。

上午包括軍民及海巡署弟兄約500人，共同迎接國之北疆109年的第一道曙光，典禮簡單隆重。第一○岸巡隊表示，展望新的一年，與馬祖鄉親共同創造更美好的未來，期待與各機關單位繼續團結，努力合作。（編輯：李亨山）1090101

海巡署金馬澎分署第10岸巡隊1日上午參加連江縣政府舉辦的馬祖東引元旦升旗典禮暨健走活動，並派出代表海巡署特色的「海巡大頭娃娃」及「海巡大寶寶」，成現場軍民焦點。（馬祖岸巡隊提供）中央社 109年1月1日