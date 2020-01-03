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全球僅剩千隻 瀕絕江豚陳屍苗栗竹南岸際

最新更新：2020/01/03 17:56
海巡署中部分署第3岸巡隊3日表示，塭仔頭安檢所守望哨人員2日在守望哨前方沙灘岸際發現1隻死亡鯨豚，經確認為瀕臨絕種保育類動物江豚，長約162公分、寬32公分。（海巡署中區分署第三岸巡隊提供）中央社記者管瑞平傳真　109年1月3日
海巡署中部分署第3岸巡隊3日表示，塭仔頭安檢所守望哨人員2日在守望哨前方沙灘岸際發現1隻死亡鯨豚，經確認為瀕臨絕種保育類動物江豚，長約162公分、寬32公分。（海巡署中區分署第三岸巡隊提供）中央社記者管瑞平傳真　109年1月3日

（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）苗栗縣竹南岸際發現1隻死亡鯨豚，經海巡安檢所人員聯繫中華鯨豚協會到場處置，確認為瀕臨絕種保育類江豚，屍體疑有遭鯊魚撕咬痕跡，研判在海上死亡隨浪漂沖至沙灘。

海巡署中區分署第三岸巡隊今天發布新聞表示，塭仔頭安檢所守望哨人員昨天在守望哨前方約200公尺處沙灘岸際發現1隻死亡鯨豚，立即由小隊長率隊前往處置，經丈量死亡鯨豚長約162公分、寬32公分。

第三岸巡隊指出，經聯繫中華鯨豚協會到場協處，辨識確認死亡鯨豚品種為「江豚」，江豚是體型較小的鯨豚類，全世界數量僅剩1000隻左右，國內屬瀕臨絕種保育類動物。

第三岸巡隊表示，經中華鯨豚協會人員檢視這隻死亡江豚，身上有疑似遭鯊魚撕咬痕跡，初步研判是在海上死亡，後續將由台中科博館實施解剖採樣釐清確切死因。（編輯：方沛清）1090103

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