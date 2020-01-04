有機廢油污染 鳳山再生水廠估將停供一個月

高雄市鳳山溪污水再生水廠108年底遭不肖業者傾倒大量有機廢油，波及再生水廠的製程，市府水利局表示，估計要一個月才能恢復再生水供應。（水利局提供）中央社記者王淑芬傳真 109年1月4日

（中央社記者王淑芬高雄4日電）高雄市鳳山溪污水再生水廠去年底遭不肖業者傾倒大量有機廢油，經連日清理，水利局副局長韓榮華今天說，先清理廢油污，再進行生物菌種培養，估計要一個月才能恢復再生水供應。

韓榮華告訴中央社記者，有機廢油被傾倒的地點在中崙國中一帶，污水管線內疑被傾倒數百噸的有機油泥，使得再生水廠的製程受到波及，無法生產再生水供應中鋼公司等。

他說，目前加派人力清理廢油污，不過因為生物菌種都已受破壞，估計要恢復再生水的製程，大約要一個月的時間。

韓榮華指出，再生水供應對象主要以中鋼公司為主，每日供應量約4.5萬噸。

為免油污殘留造成鳳山溪及前鎮河二次污染，水利局在沿線布設3座以上的攔油索及吸油棉等以降低油污對環境的衝擊；至於河道水質不佳或魚群暴斃，水利局說會採取必要的防治以避免污染擴大。

有關污水下水道被傾倒廢機油及有機溶劑導致生物系統受損一事，環保局今天發布新聞稿指出，接獲通報後立即會同污水廠人員前往現勘，稽查人員於人孔蓋內採集水樣及污泥送驗，將依照檢測報告判斷可能污染來源，並進行污染源追查。

環保局表示，已調閱污染發生地點附近清除業者車輛的GPS，將鎖定可疑車輛進行後續追查，同時向水利局索取污水下水道系統管線分布圖資，將結合圖資針對污染源上游進行查察，並跨單位協助進行追查，避免再發生非法偷倒廢油，導致污水處理廠生物系統及水中生物受害，並污染鳳山溪。

環保局要求業者應妥善處理製程廢水、廢油，禁止以任何形式隨意傾倒，若經稽查人員查獲違規排放行為，將依廢棄物清理法第46條處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金，以遏止非法排放情形。（編輯：張芷瑄）1090104