鼓勵返鄉投票 台東各家飯店推住宿優惠

（中央社記者盧太城台東縣4日電）台東縣觀光協會所屬幾家台東知名飯店推出返鄉投票優惠措施。台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，這次總統和立委選舉很重要，拜託大家返鄉投票。

台東縣觀光協會表示，參與返鄉投票優惠措施的飯店有鹿鳴溫泉酒店、知本老爺酒店、知本東台飯店、知本金聯世紀、知本亞灣飯店、台東市凱旋星光酒店和凱旋新宿商旅及會館、禾風新棧度假飯店、蘋果商務旅店、中華典藏商旅、樂知旅店、晨光藝旅文創旅宿、太麻里曙光渡假系列酒店、日暉國際渡假村。優惠的方式有住宿、餐飲或泡湯。

鹿鳴溫泉酒店表示，將推出飯店有史以來最低價，1月10日、11日只要鹿野鄉民返鄉投票，優惠房價每晚新台幣2000元含2客早餐。老爺酒店表示，身分證V字頭（台東人）除了住宿和用餐優惠外，還可免費獲得溫泉煮蛋。

日暉國際渡假村表示，只要設籍在花東地區的居民，還尚未使用國旅秋冬補助，於1月9、10日2天，直接向日暉電話訂房，當天憑身分證核對，即可享免費入住「日暉本館」或新開幕「小日暉」，每日限量各10間。

台東縣觀光協會理事長、鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭表示，會發起此項返鄉投票享好康的活動，主要是因有許多設籍台東的縣民朋友因為工作、求學等得客居他鄉，這次總統及立法委員選舉對國家未來相當重要，除拜託大家積極踴躍返鄉投票善盡國民義務外，也可探望親友。

潘貴蘭說，可以把回家投票變成一個探訪故里的另一種旅行，一舉數得；也有可能在住宿、用餐或泡湯時見到許久不見的親友或同學；另外，台鐵在1月10日至13日也加開列車，讓返鄉投票的路途也近了不少，請把握這次機會。（編輯：張芷瑄）1090104