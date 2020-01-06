鼓勵汰換老舊機車 台南加碼補助

台南市環保局6日舉辦汰換老舊機車補助方案啟動記者會，由市長黃偉哲宣布方案內容，包含汰舊換購7期燃油機車或電動機車、新購電動機車等補助項目，盼提供民眾多元換購選擇，進一步改善空污。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 109年1月6日

（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市政府今天宣布今年汰換老舊機車補助方案，加上中央補助，一般民眾汰舊換購電動機車最高補助新台幣2萬1000元。市府並針對中低收入戶及4個較偏遠的行政區居民加碼補助。

台南市政府環保局今天舉辦汰換老舊機車補助方案啟動記者會，由台南市長黃偉哲宣布補助方案；包括汰舊換購7期燃油機車或電動機車、新購電動機車等補助項目，盼提供多元換購選擇，進一步改善空污。

他說，新補助方案分為換購電動機車及換購七期燃油機車兩部分，一般民眾汰舊換購電動機車最高可補助2萬1000元、換購七期燃油機車可補助8000元；新購電動機車最高可補助1萬3000元。中低收入戶汰舊換購電動機車最高可補助2萬7000元、換購七期燃油機車可補助1萬3000元、新購電動機車補助1萬7000元。

黃偉哲指出，此次針對南化、龍崎、左鎮、楠西4個較偏遠的行政區居民加碼，汰舊換購電動機車最高可補助2萬4000元、新購電動機車補助1萬5000元。

黃偉哲表示，台南市推動機車汰舊換新政策，自民國101年至今已汰換約37萬輛二行程機車，成績斐然。

台南市環保局長林淵淙表示，國內各大機車製造廠陸續推出七期燃油機車，因市面上同款車有分六期及七期車輛，民眾購車時需注意是否為受補助車款。補助相關訊息可上台南市政府環保局二行程機車汰舊及新購低污染車輛補助資訊網（http://epb3.tnepb.gov.tw/air/tneb/） 查詢。（編輯：黃世雅）1090106