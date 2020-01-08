選戰倒數3天 連江地檢署出擊宣導反賄選

選戰倒數3天，連江地檢署檢察長俞秀端（左4）等人8日到南竿福澳港舉辦喝咖啡反賄選活動，高舉宣導牌、呼口號，向返馬鄉親、小三通航線及島際航線旅客宣導。（連江地檢署提供）中央社 109年1月8日

（中央社馬祖8日電）總統立委選戰倒數3天，連江地檢署檢察長俞秀端等人今天上午前往福澳港台馬輪停靠處及旅運大樓，向返馬鄉親、小三通航線及島際航線旅客宣導反賄選，還奉上熱茶與咖啡，受到遊客歡迎。

為防制賄選，俞秀端上午會同調查站主任歐陽泓、政風處長王弘文前往馬祖最大吞吐港南竿福澳港舉辦喝咖啡反賄選活動。俞秀端率領呼口號「馬祖人、不買票、不賣票、我是媽祖娘娘的驕傲」，吸引往來旅客的注意。

俞秀端等人手一杯咖啡或熱茶，致贈給候船的遊客，希望支持反賄活動。其他工作人員也高舉宣導牌如「買票賣票很擔心，不如檢舉拿獎金」，表達反賄選決心。

俞秀端指出，此屆大選影響深遠，地檢署將嚴查賄選、防制假消息、境外資金、選舉賭盤及選舉暴力事件影響選舉，檢警調廉已佈建交叉火網，絕不容忍違法，呼籲候選人與選民千萬不要以身試法。（編輯：謝雅竹）1090108

選戰倒數3天，連江地檢署檢察長俞秀端等人8日到南竿福澳港宣導反賄選，並向旅客致贈熱茶與咖啡，希望民眾支持反賄活動。（連江地檢署提供）中央社 109年1月8日