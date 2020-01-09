春節避免塞車 北市公布三階段交管疏導

（中央社記者陳怡璇台北9日電）台北市交通局預期春節出遊及收假車潮將集中於27日（初三）至29日（初五），今天公布疏運措施，規劃春節前、疏運(收假)期間及春節假期三階段交管疏導作為。

交通局表示，今年春節連續假期自23日起至29日，共計7天，預期今年返鄉疏運將於假期前的21日開始，至24日除夕當日，車潮將較分散。因假期較短，出遊及收假車潮將集中於27日初三至29日初五。

交通局預期，自春節前4週起各快速道路及主要幹道車流量增加、行車速率下降；春節前一週（16日起至24日除夕）趕辦年貨人潮與車潮湧現，於下午2時至8時車流較為壅塞。

為因應春節前採購停車需求，年貨大街實施期間（10日至23日），迪化街周邊路外停車場（大稻埕、朝陽公園、塔城公園）假日費率調整為每小時60元，非假日為每小時40元；淡水河3號及5號堤外停車場費率假日調整為每小時50元、非假日每小時40元；西寧北路（民生西路至市民大道）、塔城街（南京西路至市民大道）及民樂街（歸綏街至南京西路）路邊收費停車格費率調整為每小時50元。

因應信義商圈百貨採購車潮，周邊停車場（松壽廣場、府前廣場、信義廣場、忠信公園）11日、12日、18日及19日之假日上午10時至下午8時停車費率調整為每小時60元。

春節連假期間，市區公車一般路線（非假日停駛路線）依假日班次行駛，假日停駛路線除夕及初一停駛，其餘依一般日至少1/2班次行駛，捷運接駁公車除夕及初一依假日班次減半行駛，其餘依假日班次行駛。

觀光風景區亦加強交通管制疏導，仰德大道將視車潮機動管制，關渡宮周邊道路實施單向管制，並提供短程接駁車，碧山巖暨白石湖風景區將視車潮管制4輪以上汽車進入白石湖社區。

此外，中正橋春節開拆，汽車與機車都需改道，配合中正橋重慶南路高架路段拆除工程，重慶南路（和平西路至水源快速道路）23日至27日平面及高架道路全面封閉，汽車需改道水源快速匝道，機車需改行廈門街進出中正橋。（編輯：李亨山）1090109