春節連假遊苗栗 熱門景點加強交通管制疏導

（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗縣警察局今天指出，因應109年共計7天春節連續假期，將針對大湖、泰安以及三義、南庄國際雙慢城等觀光景點，進行交通管制及疏導計畫，防止車輛壅塞回堵情形。

苗栗縣警察局交通隊長林炎巨表示，依據往年連續假期交通數據經驗分析，預估今年春節連假期間，將會有大量車流湧入大湖草莓園、泰安溫泉區以及三義、南庄雙慢城等3大風景區。

為強化車流疏導，將在通往大湖與泰安的台3線與台72線，進行機動管制，連假期間下午3時以後，以新外環道苗62-2線進出泰安風景區，泰安風景區車輛將由苗62線進出，減少苗62-2線與台72線交會處壅塞。

因應109年共計7天春節連續假期，苗栗縣警察局將針對大湖、泰安以及三義、南庄國際雙慢城等觀光景點，進行交通管制及疏導計畫。（苗栗縣警察局提供）中央社記者管瑞平傳真109年1月10日

通往三義木雕街與勝興車站方面，往木雕博物館北上車流禁左轉130線，直行引導至苗49-1線（八股路）路口以圓環方式左轉進木雕博物館，回程由130線接台13線引導往南走三義交流道；往勝興火車站北上車流由苗49-1線路口右轉單向進，回程車流單向繞至130線接台13線引導往北走銅鑼交流道行駛。

前往南庄老街，於交通尖峰時段在南庄外環道與西村大橋頭實施強制分流管制措施，引導車輛循西村大橋、西村聯絡道、縣道124線至中正路逆時針方式行駛，嚴格實施市區單行道管制，避免車流於南庄老街路段交會，並將以交通錐及連桿實施人車分道。

除了觀光景點外，27、28日（年初3、初4）13至18時，國1及國3交流道之北向入口匝道實施高乘載管制，全天封閉國3西濱北上交流道，開放竹南交流道，警方特別呼籲用路人可沿台61線北上至桃園及新北地區，或由香山交流道聯絡道銜接國道3號繼續北上。

苗栗縣警局交通隊指出，台61線已成為全國第3條重要的南北大動脈，呼籲用路人可多多利用，避開車流，上路前可透過交通資訊軟體查詢道路狀況，或收聽警察廣播電台，掌握行車資訊，確保快樂出遊、平安回家。（編輯：卞金峰）1090110