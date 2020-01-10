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北市交通以人為本 滿意度近10年最高

最新更新：2020/01/10 13:51

（中央社記者陳怡璇台北10日電）北市交通局今天舉辦政績記者會，104年至今，大眾運輸使用量增加11.5%、YouBike使用量增加42%。北市交通局表示108年交通施政滿意度64%為近10年最高。

台北市交通局今天舉辦「實現以人為本的交通願景」5週年政績記者會。104年至今，這5年來台北市大眾運輸使用量增加11.5%、YouBike使用量增加42%、共享機車1萬337輛、共享汽車500輛，106年交通事故死亡人數為50年來新低，108年交通施政滿意度64%為近10年最高。

此外，捷運、公車、自行車到步行等，在完善公共運輸路網上，104年啟動公車路線調整計畫，建立「快、幹、支、微」層級式公車系統，107年4月全面啟用8橫8縱幹線公車，採「類捷運」方式密集發車，並提供公車間轉乘優惠及公車路線整合，至108年11月每日搭乘達23萬人次。

幹線公車推出後，運量較之前增加15%；107年4月推出1280公共運輸定期票，108年底已銷售580萬張，續購率達96%。

在共享運具方面，YouBike提前1年、在106年底達成設置400站目標，提供逾1萬3000輛車，市區內步行5-10分鐘就可租賃騎乘。

交通局表示，108年交通施政滿意度達64%，也是近10年最高。未來將提供更精準大眾運輸服務，包含利用已實施的公車上下車刷卡資料分析規劃更符合實際需求路線及預約公車服務等，利用3E（工程、教育、執法）提升交通安全以及強化智慧運輸系統。（編輯：方沛清）1090110

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