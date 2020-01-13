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潘孟安談伍麗華 未來國會最亮眼一顆星

最新更新：2020/01/13 17:21
民進黨首名山地原住民立委伍麗華（前左）目前仍是屏東縣府原民處長，縣長潘孟安（前右）選前全力輔選，投票前更陪著伍麗華站在吉普車上跑遍8個原住民鄉。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　109年1月13日
民進黨首名山地原住民立委伍麗華（前左）目前仍是屏東縣府原民處長，縣長潘孟安（前右）選前全力輔選，投票前更陪著伍麗華站在吉普車上跑遍8個原住民鄉。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　109年1月13日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣13日電）民進黨首名山地原住民立委由屏東縣長潘孟安輔選的伍麗華拿下，潘孟安今天談起這名縣府原民處長表示，伍麗華條件優質，具全方位領域的涉略，未來會是國會最亮眼的一顆星。

民進黨在屏東縣第10屆立委選舉中，一共拿下2席區域、2席不分區和1席山地原住民立委，潘孟安今天在屏東熱帶農業博覽會的宣傳記者會中，接受媒體訪問有關民進黨在屏東全壘打的感想，他表示，感謝國人鄉親的支持，不管支持或沒有支持，總之大家都還是要往前走，都是一家人。

潘孟安表示，民進黨能產生30年來第1席山地原住民立委是困難中的困難，原住民鄉要能攻城略地並不容易，伍麗華本身有非常優質的條件，一般大家會定位她是教育工作者，但他認為，伍麗華具有非常優質的條件，不但教育和文化，在長照、幼教、產業和經濟等領域涉略非常寬廣，部落經濟她馬上可以上手。

潘孟安說，伍麗華在投票前百日才接受民進黨徵召，在大家齊力輔選下，創造「百日奇蹟」，她會是原住民最佳代言人，整個國會最亮眼的一顆星。

潘孟安9日陪著伍麗華站在吉普車上跑遍8個原住民鄉，整整站了16個小時，隔天中午又衝到部落再掃一次，潘孟安曾向媒體說，山路蜿蜒，車上又沒安全帶，完全靠腰力維持平衡，到投票當天還全身痠痛，比自己選舉還累，但一切都值得。

伍麗華昨天展開謝票行程，預計先花3天在高屏地區原住民鄉車隊掃鄉感謝族人支持，再往台東、花蓮前進，一路北上到宜蘭、台北，再沿西岸南下各縣市謝票，預計約用7天時間完成環台行程。

伍麗華向媒體表示，原沒設定會勝選，只希望可以在選戰過程中，讓更多族人察覺到原住民的主體性，這次的選舉突破了族群和黨派，整個選戰是「原住民的維新運動」，要和族人一起為原住民開闢一條又新又活的路。

58年次的伍麗華父親是外省人、母親是高雄市茂林村的魯凱族、丈夫是屏東縣瑪家鄉佳義村的排灣族，在教育界27年，因推動原住民族教材和古謠在屏東縣原住民區受到肯定及頗負知名度，4年前被潘孟安延攬進縣政府擔任原住民處長。

潘孟安今天表示，伍麗華進入國會所空出的原民處長缺，將徵詢原住民各界後做決定，目前還沒人選。（編輯：黃世雅）1090113

民進黨有史以來第一席山地原住民立委伍麗華（前右），從12日起展開全台謝票行程，從自己的家鄉高屏地區原鄉開始，再往東部、北部到西岸。中央社記者郭芷瑄攝　109年1月13日
民進黨有史以來第一席山地原住民立委伍麗華（前右），從12日起展開全台謝票行程，從自己的家鄉高屏地區原鄉開始，再往東部、北部到西岸。中央社記者郭芷瑄攝　109年1月13日
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