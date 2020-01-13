擦去支持者淚水 洪慈庸：該道歉的是我

無黨籍立委洪慈庸（左2）尋求連任失利，選後連續2天和先生卓冠廷（右2）車掃謝票，向支持者至上最深謝意，她說，能為台灣做事，是她最大的榮幸。（立委洪慈庸辦公室提供）中央社記者趙麗妍傳真 109年1月13日

（中央社記者趙麗妍台中13日電）無黨籍立委洪慈庸尋求連任失利，她今天持續車隊謝票，擁抱支持者，為他們擦去淚水。洪慈庸感謝鄉親支持，「希望大家不要說抱歉，不要責怪自己或別人，因為該說抱歉的是我」。

謝票第2天，洪慈庸持續車隊謝票，並與支持者擁抱，擦去他們的淚水，她說，能為台灣做事情，是最大的榮幸「守護所愛，傳遞希望，本是一生的事」。

洪慈庸表示，民主選舉結果出爐，僅代表她還不夠努力，讓更多人決定將手上的一票投出來。連2日收到許多訊息、電話、沿街鄉親的鼓勵、大家的留言打氣，她都有看也非常感謝每一名鄉親的支持。

她說，「希望大家不要說抱歉，不要責怪自己或別人，因為該說抱歉的是我」。無論在那個位置，她始終是一名平凡的台灣人，有著愛的家人，有著愛的這片土地。所有一切，都為所愛，都為未來。

洪慈庸規劃2天行程，分別在潭子、大雅、神岡、后里選區向選民致謝，先生卓冠廷全程陪同，謝票全程同步在網路臉書直播，支持者也不捨留言「永遠挺妳」、「加油，支持妳」、「妳是最好的」。（編輯：黃世雅）1090113