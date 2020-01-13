更多編輯台推薦新聞：
高鐵旅客人次將達6億 幸運兒可一年無限搭乘
生活

高鐵旅客人次將達6億 幸運兒可一年無限搭乘

台灣燈會小提燈超萌 吉利鼠美力鼠彎腰鞠躬拜年
生活

台灣燈會小提燈超萌 吉利鼠美力鼠彎腰鞠躬拜年

專題／2020大選凸顯世代差異 青年族群積極發聲掀民意海嘯
政治

專題／2020大選凸顯世代差異 青年族群積極發聲掀民意海嘯

不滿政府壓迫羞辱 伊朗唯一奧運奪牌女將出走
國際

不滿政府壓迫羞辱 伊朗唯一奧運奪牌女將出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
電視台開票數字沒暴衝 NCC跨部合作建功
首頁 / 地方

擦去支持者淚水 洪慈庸：該道歉的是我

最新更新：2020/01/13 18:21
無黨籍立委洪慈庸（左2）尋求連任失利，選後連續2天和先生卓冠廷（右2）車掃謝票，向支持者至上最深謝意，她說，能為台灣做事，是她最大的榮幸。（立委洪慈庸辦公室提供）中央社記者趙麗妍傳真　109年1月13日
無黨籍立委洪慈庸（左2）尋求連任失利，選後連續2天和先生卓冠廷（右2）車掃謝票，向支持者至上最深謝意，她說，能為台灣做事，是她最大的榮幸。（立委洪慈庸辦公室提供）中央社記者趙麗妍傳真　109年1月13日

（中央社記者趙麗妍台中13日電）無黨籍立委洪慈庸尋求連任失利，她今天持續車隊謝票，擁抱支持者，為他們擦去淚水。洪慈庸感謝鄉親支持，「希望大家不要說抱歉，不要責怪自己或別人，因為該說抱歉的是我」。

謝票第2天，洪慈庸持續車隊謝票，並與支持者擁抱，擦去他們的淚水，她說，能為台灣做事情，是最大的榮幸「守護所愛，傳遞希望，本是一生的事」。

洪慈庸表示，民主選舉結果出爐，僅代表她還不夠努力，讓更多人決定將手上的一票投出來。連2日收到許多訊息、電話、沿街鄉親的鼓勵、大家的留言打氣，她都有看也非常感謝每一名鄉親的支持。

她說，「希望大家不要說抱歉，不要責怪自己或別人，因為該說抱歉的是我」。無論在那個位置，她始終是一名平凡的台灣人，有著愛的家人，有著愛的這片土地。所有一切，都為所愛，都為未來。

洪慈庸規劃2天行程，分別在潭子、大雅、神岡、后里選區向選民致謝，先生卓冠廷全程陪同，謝票全程同步在網路臉書直播，支持者也不捨留言「永遠挺妳」、「加油，支持妳」、「妳是最好的」。（編輯：黃世雅）1090113

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報