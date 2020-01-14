屏東勝利星村燈節 巷弄間感受傳統年味

屏東勝利星村燈節18日晚間將以國語老歌之夜啟動點燈，今年主題為「花現鼠光」，將讓民眾重溫眷村過往的年味。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年1月14日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）屏東勝利星村燈節今年再度延續去年屏東燈會風潮，18日晚間以國語老歌之夜啟動點燈，這幾天進行試燈，主題「花現鼠光」的燈節，引領民眾在日式眷舍巷弄裡重現童年躲貓貓。

勝利星村的巷弄轉角目前已陸續布置了不同燈飾，以象徵新春喜氣的花與懷舊眷村為主題，近日試燈讓路過民眾也停下腳步搶拍；文化處長吳明榮表示，今年勝利星村燈節以「花現鼠光」為主題，就是希望用光藝術和濃濃年味活動，讓遊客在勝利星村感受長大後漸漸消失的傳統年味。

吳明榮說，縣府今年特別針對鼠年，在巷弄間設計了許多「老鼠愛上貓」的光飾橋段燈節，溫馨有趣和充滿故事的燈飾搭配系列活動，值得在民眾待上一整天。

文化處表示，縣府與鶴聲國小和勝利國小學童合作，彩繪200組童年中印象深刻的「奶粉罐燈籠」，營造出家家戶戶張燈結綵的新春喜氣；還有幾處燈飾讓網美不虛此行；也打造2座大型藝術裝置，包括將眷村老物件和好東西打包成逢年過節禮物，讓民眾重現記憶中的眷村新年。

文化處表示，配合燈節活動，縣府特別為屏東辦理全國中學運動會設計棒球版和舉重特仕版勝利星村小P孩提燈大放送，燈節從18日點燈，持續至2月9日，限量小提燈在燈節期間每日限量100份，市集期間加碼每日限量500份。

縣府歡迎民眾一起到勝利星村回憶小時候家家戶戶寫春聯、辦年貨、晾香腸臘肉、放炮竹的好時光，也見證勝利星村不再只是歷史文化的展示場域，更是屏東文創品牌櫥窗。（編輯：方沛清）1090114