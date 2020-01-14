台中市雙十公車將上路 10公里免費最多收10元

台中市交通局14日在中區興中停車場舉辦台中市雙十公車上路記者會，市長盧秀燕（前左5）宣布雙十公車將從1月25日（大年初一）起上路。中央社記者郝雪卿攝 109年1月14日

（中央社記者郝雪卿台中14日電）台中市長盧秀燕今天宣布，「雙十公車」政策將從25日（大年初一）起正式上路，延續原來的10公里免費措施，超過里程部分，有別過去上限新台幣60元，25日起最多只收10元。

台中市從民國100年起由前市長胡志強推出公車8公里免費政策，前市長林佳龍上任後加碼推出10公里免費，而盧秀燕選前提出「雙十公車」政見，除延續10公里免費外，超過10公里車資上限更從原來的60元降為10元。

台中市交通局今天在中區興中停車場舉辦台中市雙十公車上路記者會。盧秀燕表示，現有公車10公里免費政策非常成功，受市民肯定，不過目前超過10公里車資上限為60元，往返就需120元，以海線鄉親、學子搭乘公車往返市區通勤來說，最高1個月就需花費2000多元，對部分家庭來說是沉重負擔。

盧秀燕說，推出雙十公車政策後，市府僅需多負擔約1億多元，就能為民眾提供更完善服務，也能照顧弱勢家庭，這是市府送給市民的新年禮物。

台中市交通局長葉昭甫指出，市府多次與客運業者及相關單位研商，目前中市18家業者已完成超過1500輛公車與超過3000台驗票機的程式更新作業，盼藉由「雙十公車」培養捷運潛在搭乘族群，促進城市發展。

葉昭甫強調，去年免費公車補助機制已由過去「里程為主」調整成「人次為主」，鼓勵業者依市場機制與民眾需求調整運能、積極載客；交通局也透過公車動態資訊系統自動稽核公車發車狀況，督促客運業者改善誤點脫班問題。（編輯：謝雅竹）1090114