蔡總統成功連任 高雄英粉請吃250份雞排

總統蔡英文成功連任，有支持者15日下午在高雄市小港區發送250份雞排，吸引不少民眾前往排隊領取。中央社記者王淑芬攝 109年1月15日

（中央社記者王淑芬高雄15日電）總統蔡英文成功連任，今天有高雄的支持者請吃250份雞排，民眾提早3個小時排隊等候，不一會兒號碼牌就被領光，而拿到雞排的民眾也大口「卡滋卡滋」的吃起來，還比出讚的手勢。

蔡總統在高雄拿下逾109萬的超高得票，區域立委也如願「八仙過海」，令「英粉」很欣喜。今天下午3時在小港區水秀路萬里香雞排就有英粉請客，時間不到2時已經大排長龍，還有婆婆媽媽說吃完中飯就來排隊等雞排，長長的人龍中更多年輕面孔。

香雞排老闆陳仕晉說，是他的好友欣喜蔡總統連任，訂250份請客。早上備料醃醬料忙了很久。

除了香雞排，罷韓店家「釣客食堂」也在前天捐出250碗滷肉飯，媒體人王瑞德加碼宣布請客1000碗，其中部分指定給弱勢者。

釣客食堂業者指出，18日中午11時到12時30分發送，鼓山二路84-1號將送300份，球庭路71號發送500份，以弱勢者為對象。其餘的滷肉飯預計配合罷韓第二階段連署再發送。（編輯：謝雅竹）1090115