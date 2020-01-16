花在彰化春節登場 推廣農業療癒體驗

彰化縣政府16日在縣府一樓大廳舉辦「花在彰化」記者會，彰化縣長王惠美（前排左5）表示，活動大年初一將在彰化溪州公園登場，邀請民眾春節假期來賞花。中央社記者吳哲豪彰化攝 109年1月16日

（中央社記者吳哲豪彰化16日電）彰化是全台規模最大的花卉產地，彰化縣政府舉辦的「花在彰化」活動大年初一起一連16天在溪州公園登場，彰化縣長王惠美說，今年花在彰化推出農業療癒體驗，期盼帶動觀光。

彰化縣政府今天上午在縣府一樓大廳，舉辦「花在彰化」記者會，出席記者會的有彰化縣長王惠美、彰化縣農業處長邱奕志以及彰化縣農會總幹事廖振賢等人。

王惠美致詞時說，彰化是台灣規模最大的花卉產地，縣府舉辦的「花在彰化」活動已經邁入第14年，也被交通部列為春節期間國民旅遊的十大景點之一，今年花在彰化活動特別打造兼具視聽嗅味觸五感的花卉主題館，推出「農業療癒」體驗，邀請民眾春節期間來彰化走走，帶動地方觀光產業發展。

根據彰化縣政府提供資料，今年花在彰化活動將從1月25日到2月9日，一連16天在彰化溪州公園登場，活動配合彰化八卦山大佛風景區登場的彰化月影燈季活動，溪州公園也設有花影水舞燈區，在大年初一點燈。

溪州公園也推出「療育花悅館」及「台灣仙肉展」，療育花悅館是兼具視聽嗅味觸五感的花卉蔬果主題館，兼具園藝治療及農業教育的意義，也設有網美花牆；台灣仙肉展則展出豐富的台灣多肉植物與仙人掌，園區內也有花田景觀、苗圃花毯以及花車歡樂遊行，歡迎民眾春節連假來彰化賞花。（編輯：方沛清）1090116