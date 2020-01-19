道路養護人行環境佳 桃園市連3年獲優等獎

桃園市政府在「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評」中，連續3年拿下優等獎，更拿下平坦度第一名，額外獲得補助前瞻道路改善費用新台幣800萬元。左為內政部長徐國勇。（桃園市政府工務局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 109年1月19日

（中央社記者吳睿騏桃園19日電）桃園市政府連續3年，在內政部營建署的評鑑中拿下「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評」優等獎，蘆竹區更在道路平坦度中列為全國第一名，額外獲得新台幣800萬元補助。

桃園市政府工務局今天表示，考評項目包括政策作為、區塊考評、道路養護、人行環境及交通工程等面向，市府除了在道路養護及人行環境名次提升至第二，蘆竹區路段更在全國100條抽測道路中拿下平坦度第一名，額外獲得補助前瞻道路改善費用800萬元。

工務局表示，在桃園市長鄭文燦上任後，市府就針對道路養護、人行環境、交通設施等進行列管改善，截至去年已改善217條道路，路平滿意度也從升格前的30%提升至70%。同時逐年編列5年15億元預算，辦理人行道品質改善工程，為市民打造更為優質道路及人行環境。

工務局指出，市府除持續進行騎樓整平、新增人行道及鋪面改善等措施，也藉由再生材料與新工法應用、電桿及電纜全面地下化、智能路燈等作為，有效提升市區道路品質。同時興建公有路外立體停車場、採用高性能交通設施工程及U-BIKE設置，實踐交通順暢安全的願景。（編輯：方沛清）1090119