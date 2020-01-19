梅花湖電動車屢傳撞人意外 2月起禁止環湖

（中央社記者沈如峰宜蘭縣19日電）宜蘭縣冬山鄉梅花湖風光明媚，近年常有業者提供電動三輪車或四輪車供遊客租借環湖，但鄉長林峻輔今天說，近來屢發生電動車撞人意外，2月1日起禁止這些車輛環湖。

梅花湖是冬山鄉知名景點之一，近年來更吸引港澳等外國觀光客前往旅遊，環湖道路一圈2.2公里，也是許多熱愛健行或跑步民眾運動場所，當地也有數家業者提供電動三輪車或四輪車給遊客租用環湖，但常與步行遊客爭道。

此外，這些電動車在環湖時若經過下坡路段，也常見因速度上無法適度控制，險象環生。

林峻輔今天告訴中央社記者，梅花湖原本就屬於慢活生態景點，在大量觀光客湧進後，當地業者進一步提供電動三輪車或四輪車給遊客行駛環湖，總數約有300輛，但近幾個月來屢次發生這些電動車撞人意外，導致步行遊客受傷。為遏止這些亂象與意外再度發生，鄉公所施展鐵腕，決定2月1日起禁止電動三輪車或四輪車行駛在梅花湖周邊或環湖道路上，以維護觀光景點永續發展。

他說，為讓業者還有生存空間，鄉公所2月1日起也將發放80張非電動的三輪車或四輪車環湖通行證，利用總量管制方式，避免大量交通工具與步行遊客爭道。日後，若再發現沒有掛牌的相關環湖遊憩車進入，將依「宜蘭縣冬山鄉風景遊憩區自治條例」扣車。

根據了解，當地多數業者在提供電動車給遊客時，都附有相關意外險保障，目前只有一家還沒投保。

朱姓業者表示，當地多數業者在提供電動車租借服務時都有為遊客投保，且有教導遊客如何安全行駛，電動油門只要一鬆放就會降低速度，且可與手動剎車搭配緊急剎車，如今鄉公所只因一家業者發生意外後，就禁止所有業者提供服務，讓其他合法業者也遭連坐處分，相當不公平。（編輯：李錫璋）1090119