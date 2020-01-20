YouTube創辦人陳士駿籲年輕人　不斷嘗試與挑戰

（中央社記者陳朝福高雄20日電）YouTube創辦人陳士駿今天應邀到高雄與年輕人對談，他鼓勵年輕人要不斷嘗試與挑戰失敗，就能夠有機會成功。

高雄市政府青年局今晚邀請陳士駿舉辦「青年對談-創業巔峰的捨與得」，吸引多人到場聽講，高雄市長韓國瑜、副市長葉匡時與多名局處首長出席。

韓國瑜表示，邀請陳士駿分享前半段創業旅程，希望青年發揮創意、運用各種可能工具，達成創業成功之路。未來青年創業競爭對手不會是在台中、台北，而是東京、上海、新加坡等城市，希望青年們從中汲取養分、壯大自我，奠定未來成功的基礎。

陳士駿與青年分享創業甘苦及過程，他說，2005年與其他人共同創辦YouTube，當時只是約會網站雛型，歷經失敗後才轉型成為綜合的影音上傳平台。創業過程都是不斷變化，原始構想不見得能對應市場的需求。

陳士駿認為，創業踏出的第一步最重要，但不要一開始就顧慮失敗，一生中值得花時間去創業和追求夢想，風險其實並沒有那麼大，要不斷嘗試與挑戰失敗，就有機會成功。

韓國瑜也介紹陳士駿於8歲時就移居美國，創業前半生充滿傳奇，在事業有成獲得巨大收入時，卻罹患腦部疾病，但也克服疾病，真了不起，更讓他尊敬的是，陳士駿願意回台灣發展。市府希望提供各種有經驗的典範，結合各種外部資源，協助青年達到創業成功的路。

陳士駿是台灣出生的華裔美籍企業家，為全球最大影音分享網站YouTube的共同創辦人，2006年以16.5億美元天價將YouTube賣給Google，被美國雜誌Business 2.0公布全球排名第28最具影響力企業人物。（編輯：林治平）1090120